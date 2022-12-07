Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. Так, в Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,1% на фоне смягчения коронавирусных ограничений. Азиатские рынки отыгрывают негативное закрытие в США и Европе, прошедшее на фоне опасений относительно дальнейших действий американского регулятора — инвесторы опасаются подъема ставки ФРС США выше 5%, чему, в частности, способствует сильный рынок труда в стране. При этом сегодня утром фьючерсы на американские индексы пытаются отыграть часть потерь вторника, прибавляя порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после отступления во вторник ниже 80 долларов за баррель, подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 79,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий среды отметим публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые могут оказать влияние на динамику рынка энергоносителей, а также выступления представителей ЕЦБ.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, вновь отступив ниже 2 200 пунктов. Сегодня давление на российские акции может сохраниться. Основным негативным фактором выступает ухудшение ситуации в ценах на нефть. Также давление на наш рынок может оказать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках. В результате, индекс Мосбиржи в среду продолжит негативную динамику и может сделать существенный шаг к отметке 2 160 пунктов, выступающей минимумом за последний месяц.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск. доллар и юань прибавляют 0,1% и 0,5%, поднявшись до 63,2 и 9 рублей соответственно, евро подтягивается на символические 0,03%, торгуясь в районе 66,2 рубля. В ходе сессии ожидаем продолжения ослабления национальной валюты. Ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров будут оказывать давление на рубль. В результате, в ходе торгов пара доллар/рубль удержит позиции выше 63 рублей и может сделать еще один шаг к середине диапазона 63 — 65 рублей.