Российский рынок не смог продолжить подъем и во вторник падал на фоне распродаж на сырьевых площадках. Снижение нефти на 4% не позволяет российскому рынку двигаться наверх. Частично ситуацию исправляет ослабление рубля, но этого недостаточно. Поэтому риски сползания индекса МосБиржи вниз, к 2100 п., сейчас высокие.

Снижение сырьевых товаров продолжается

Индекс Bloomberg Commodity, отражающий динамику 26 биржевых товаров, просел еще на 1% и опустился на новые минимумы с февраля. При этом нельзя сказать, что его снижение традиционно происходит на фоне мощного роста индекса доллара (DXY). Курс USD лишь немного отскочил к другим ключевым валютам, так что природа слабости commodities не в динамике доллара. Сырью мешает слабая макростатистика по деловой активности в еврозоне, Китае и Германии.

Нефть — годовые минимумы

Фьючерсы Brent упали на 4%, впервые в этом году провалившись ниже отметки в $80. Введение потолка цен на российские поставки и снятие локдаунов в КНР не помогает, что само по себе является очень тревожным сигналом. В качестве потенциала снижения Brent выделяется область $76-79. Она практически достигнута. Можно предположить стабилизацию ввиду технической перепроданности, а также достижения нижней границы нисходящего тренда.

В то же время Bloomberg пишет, что Россия в ответ на принятый потолок изучает возможность введения фиксированной цены на нефть для экспорта или максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым сырье может быть реализовано.

Слабые данные по экспорту и импорту Китая

Экспорт КНР упал на 8,7% в ноябре в годовом исчислении, снизившись больше, чем ожидалось на 3,5%. Импорт упал на 10,6%, ожидалось падение на 6%. Положительное сальдо торгового баланса страны составило $69,8 млрд, что ниже прогноза в $78,1 млрд. Слабая статистика из Китая — дополнительный фактор давления на сырье.