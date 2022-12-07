МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,67 трлн йен 0,35 трлн йен
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (октябрь) 0,909 трлн йен 0,623 трлн йен
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (3кв2022) -1,2% -1,1%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,9% -0,3%
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (ноябрь) -2% -10%
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (октябрь) 12,444 млрд австрал. долл 12,1 млрд австрал. долл
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022) 0,4%  
11:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 225 тыс 230 тыс
20:45 CAD Канада — Выступление члена Совета управляющих Банка Канады /BoC/ Шарон Козицки    
21:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.12) 567,5 млрд долл (на 25.11)  
  RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 19.12.2022) 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022 318 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Газпром нефть — СД (политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО)    
  RUB Мосэнерго — СД (скорректированные бизнес-план и ключевые показатели деятельности ПАО на 2022)    
  RUB Распадская — СД (бюджет ПАО и его дочерних обществ на 2023)    
  RUB Россети — СД (приоритетные направления деятельности)    
  RUB Совкомфлот — СД (итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО за 1-9м2022, бюджет Группы на 2023 год и прогноз на 2024-2025)    
  RUB ТГК-1 — СД (скорректированные бизнес-план и ключевые показатели деятельности ПАО на 2022, изменение инвестпрограммы-2022, определение приоритетных инвестпроектов)    