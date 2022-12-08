В этот раз, как это неоднократно бывало в прошлом, ведущие ЦБ мира отреагировали на рост инфляции с большим опозданием. ФРС первой из них приступила к повышению ставок, однако это произошло в тот момент, когда темпы роста инфляции в США уже достигли почти 8% г/г. Другие ЦБ приступили к ужесточению денежно-кредитной политики еще позже, что во многом и обусловило затяжной характер текущего инфляционного кризиса. Таким образом, первая закономерность заключается в том, что ведущие ЦБ мира обычно сильно отстают от жизни и реагируют на вызовы с большим опозданием.



Вторая закономерность заключается в том, что ведущие инвестбанки так же медленно реагируют на меняющуюся ситуация, как и центробанки. В декабре 2021 года инфляция в США достигла почти 7%, а доходности гособлигаций США и фьючерсы на ставку по федеральным фондам начали довольно резко расти еще в октябре, однако это не помешало аналитикам с Wall Street сохранять оптимистичные прогнозы по рынку акций США зимой 2021/2022 годов.



Обратную ситуацию мы наблюдали совсем недавно, когда в конце сентября и первой половине октября они активно понижали прогнозы по S&P 500, который в тот момент как раз формировал дно. Это лишний раз подчеркивает правильность стратегии продавать в периоды избыточного оптимизма и покупать на пике пессимизма.



Третья закономерность заключается в том, что все пузыри (речь идет о любых сильно переоцененных активах) рано или поздно лопаются. Причем, самые рискованные активы обычно страдают первыми, т.к. они наиболее чувствительны к динамике процентных ставок, и это дает инвесторам сильный опережающий сигнал о необходимости проявить осторожность.



В частности, биткоин сформировал пик и начал снижаться еще в начале ноября, т.е. вскоре после начала роста рыночных ставок. Рынок акций США сформировал свой пик спустя почти два месяца, и к тому моменту биткоин подешевел уже на 30%.



Четвертая закономерность заключается в том, что все активы — как недооцененные, так и переоцененные — имеют тенденцию возвращаться к своим среднеисторическим значениям. В начала этого года форвардный коэффициент "цена/прибыль" S&P 500 составляла около 23х против среднего значения на уровне 18х за предыдущие 10 лет и 16,5х за последние 20 лет. Иными словами, рынок акций США был заметно перекуплен, и последовавшее затем снижение вернуло данный мультипликатор к нынешним 18х, т.е. к среднеисторическому значению.