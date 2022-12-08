На утро четверга настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как умеренно негативные. Так, в Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%, несмотря на хорошие данные по ВВП Японии. Исключение составляет рынок Индии, прибавляющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку восстановления, прибавляя 0,9% и торгуясь в районе 77,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице в США и выступление председателя ЕЦБ К. Лагард. При этом в последние дни недели на мировых рынках ожидаем снижения активности инвесторов — в преддверии публикации статистики по инфляции в США, которая выйдет в следующий понедельник, часть участников торгов может взять паузу в принятии инвестиционных решений.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 2 193 пунктов. Сегодня на старте торгов российский рынок может попытаться перейти к восстановлению, чему будет способствовать некоторое улучшение ситуации в ценах на нефть. Однако сил на преодоление сопротивления на уровне 2 200 пунктов может не хватить, а активизация продаж во второй половине торгов приведет к нивелированию утреннего подъема и переходу рынка к снижению. Отметим, что в последние сессии индекс Мосбиржи консолидируется под отметкой 2 200 пунктов, тем самым сигнализируя о рисках реализации коррекционного сценария с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов. Однако для подтверждения развития данного движения необходим уход рынка под минимумы за последний месяц, установленные чуть выше 2 160 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 8.55 мск доллар прибавляет 0,4%, поднявшись до 63 рублей, евро удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь чуть выше 66 рублей, китайский юань теряет 0,1%, отступив до 9 рублей.

Сегодня в ходе сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей, наблюдаемое утром четверга. Однако сил на полноценный рост может не хватить, что связано с пониженным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом, в случае возобновления негативной динамики в ценах на нефть, продажи в национальной валюте усилятся, что позволит паре доллар/рубль отыграть отметку 63 рубля и закрепиться над ней.