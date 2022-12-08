Индекс МосБиржи остается в боковом коридоре, не показывая устойчивой тенденции. Накануне были попытки продолжить снижение, но во второй половине сессии просадку частично выкупили. Лучше рынка выглядели акции Сбербанка, Норникеля и Северстали.

Предпосылок к общему росту рынка пока не появляется. Наоборот, цены на нефть находятся на минимумах года и мешают подъему индекса МосБиржи.

Отчет Роснефти

Компания частично опубликовала финансовые результаты за 9 мес. Отчет смешанный. Спад по выручке в III квартале был ожидаем из-за укрепления рубля и более низких средних цен на нефть. Чистая прибыль за квартал составила около 159 млрд руб., снизившись в 2 раза г/г. Прибыль за квартал в пересчете на дивиденды в рамках дивполитики соответствует 7,5 руб. на акцию (2,3%). Если скорректировать прибыль на 56 млрд руб. разовых списаний, то получилось бы 10,1 руб. на акцию за III квартал.

Среднесрочные ожидания по бумагам Роснефти нейтральные. Долгосрочный взгляд положительный. Отчет за 9 месяцев отражает, что компания даже в условиях непростой конъюнктуры остается прибыльной. Снижение цен на нефть и крепость рубля приведут к давлению на финансовые результаты Роснефти во II полугодии, но это отчасти уже заложено в цену акций. Сильной стороной акций остается чуть большая устойчивость бизнеса, чем у других нефтяников ввиду стабильности поставок в КНР.

Аукционы Минфина РФ

Вчера инвесторам по традиции были предложены три типа ОФЗ. В сумме на этой неделе удалось привлечь еще порядка 808 млрд руб. Это второй результат в истории. Вновь на 750 млрд руб. был размещен флоатер. Минфин продолжает пользоваться удобной конъюнктурой для привлечения средств. Увеличение долга частично сглаживает потребность в будущем прибегать к задействованию ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

Инфляция ожидаемо выросла

За неделю с 29 ноября по 5 декабря темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в России резко ускорились, прибавив 0,58%. Основной причиной ускорения инфляции стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую перенесли с 1 июля 2023 г. на 1 декабря. В годовом выражении инфляция составляет 12,55%.

Ускорение ИПЦ — ожидаемое событие из-за тарифного фактора. Так что влияние на политику ЦБ РФ оно оказать не должно. На следующем заседании 16 декабря Банк России, вероятно, вновь сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 7,50%. Влияние на рынок акций, облигаций и курс рубля будет нейтральным.

Нефть продолжает дешеветь

Фьючерсы Brent опустились к новым минимумам года на $78, потеряв еще 2,9% за сессию. Падение ускорилось после статистики о росте запасов нефтепродуктов в США, а также увеличения добычи в стране на 100 тыс. б/с (до 12,2 млн б/с). Сообщения об ослаблении антиковидных ограничений в Китае пока никак не помогают. Рыночный сентимент исключительно негативный. Многие аналитики пишут, что добыча РФ упадет не так сильно, как ожидалось раньше, что в итоге снижает накопленную ранее премию.

По-прежнему полагаем, что спад цен будет временным. Эффект от эмбарго и потолка цен должен сказаться на предложении через несколько недель, что обеспечит поддержку нефтяным котировкам. Кроме того, ситуация в Китае со спросом сильно улучшается. В частности, статистика из КНР показала, что импорт сырой нефти уже в ноябре вырос на 12% по сравнению с прошлым годом — до самого высокого уровня за 10 месяцев. При этом в декабре часть локадаунов снимается, и рынок еще не в полной мере закладывает будущий рост трафика населения КНР по мере смягчения внутренних ограничений.

Падение S&P 500

Снижение продолжается 5 сессий подряд, но скорость падения постепенно замедляется. В среду индекс S&P 500 потерял всего 0,2%. Ключевым событием ближайших дней станет заседание ФРС на следующей неделе. До этого момента американский рынок акций может просто начать консолидироваться около текущих значений.

Начинаются торги КазМунайГаза

СПБ Биржа сегодня начинает торги обыкновенными акциями КазМунайГаза (в тенге). Это вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, имеющая стратегическое значение для местной нефтяной отрасли. На нее приходится 25% добычи нефти, 15% добычи газа, 82% нефтепереработки и 56% транспортировки нефти в Республике Казахстан.