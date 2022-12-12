События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 декабря
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (ноябрь)
|0
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022)
|0,4%
|0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь)
|6%
|6,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь)
|3,3 тыс
|3,5 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (октябрь)
|-52 тыс
|-17 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (октябрь)
|3,6%
|3,7%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|10%
|10%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|-0,5%
|-0,5%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (декабрь)
|-64,5
|-57
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (декабрь)
|-36,7
|-26,4
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (декабрь)
|-38,7
|-25,7
|13:30
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|6,3%
|6,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|7,7%
|7,3%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Юнипро — СД (бюджет ПАО на 2023)
|RUB
|ФСК-Россети — СД (отчет об исполнении бизнес-плана ПАО за 1П2022, отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО за 1П2022, изменения в программу отчуждения непрофильных активов ПАО ФСК ЕЭС)
https://1prime.ru/experts/20221212/839141978.html