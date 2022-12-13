Вероятнее всего, на заседании ЦБ РФ 16 декабря ключевая ставка сохранится на уровне 7,50% годовых. С одной стороны, годовая инфляция в России замедлилась и составляет сейчас 12%. С другой — на недельном уровне видно ее очередное ускорение. Неоднородность ценовых процессов может стать ключевым аргументом регулятора в пользу сохранения паузы — последний раз ставку меняли в сентябре, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"В декабре нас ждет парад центробанков. Решения по ставкам будут принимать ФРС США, ЕЦБ, Нацбанк Швейцарии и Банк России", — напомнил он.

Повышение ключевой ставки на фоне роста мировой инфляции стало общим трендом, и российский регулятор также поддерживал мейнстрим, но затем пошел своим путем. 11 января 2022 года ставка ЦБ была повышена на 1%, до 9,50%. 28 февраля ее подняли сразу на 10,5%, до 20% годовых. Дальше она все время снижалась, начиная с апрельского заседания: 11 апреля — 17%, 4 мая — 14%, 27 мая — 11%, 14 июня — 9,5%, 25 июля — 8%, 16 сентября — 7,5%.

По мнению Антонова, текущий размер ключевой ставки представляется адекватным макроэкономическим условиями и состоянию экономики. Оперативность принятия решений ЦБ в этом году позволила избежать жесткого кризиса финансовой системы. "Скептики по-разному оценивают подход Центробанка в области денежно-кредитной политики, но факт остается фактом — система работает", — рассуждает он.

В целом, в курсе рубля уже учтено нейтральное решение Банка России. До конца года доллар США проторгуется в пределах 62-65 рублей, евро — 64-67 рублей, юань — 8,70-9,10 рублей. Ставки по депозитам банков РФ постепенно сокращаются, оптимальные ставки сейчас дают на трехмесячный вклад.