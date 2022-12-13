На российском рынке акций ситуация практически не меняется. Индекс МосБиржи по-прежнему топчется на одном месте. Диапазон колебаний остается невысоким, обороты близки к минимальным уровням. В ближайшее время нейтральная динамика может продолжиться.

О новом тренде можно будет говорить после входа из коридора с нижней границей 2080-2120 п. и верхней на 2250 п. Пока же этого не произошло, остается актуальной фаза боковика. В то же время отметим, что чем дольше продолжается этот боковик, тем сильнее может быть выход из него ввиду очевидности этого события. Пробойный импульс может быть сильным, так как значительное число инвесторов будет пытаться присоединиться к долгожданному тренду.

Дивиденды НЛМК обеспечили интерес к сталеварам

Акции компаний черной металлургии в понедельник выглядели лучше рынка на фоне решения НЛМК по дивидендам. Возврат к выплатам с одной стороны намекает на возможность аналогичных решений у ММК и Северстали, а с другой — выступает сигналом о том, что ситуация в секторе не является критичной. Акции отрасли могут на этой неделе продолжить выглядеть лучше рынка.

Начался отскок в нефти

Фьючерсы Brent прибавили в понедельник 2,5% и продолжают подъем во вторник утром. Котировки вернулись выше $78. На фоне накопленной перепроданности не исключено, что отскок может быть продолжен с возвратом выше $80.

Факторы в пользу роста все те же: ожидания сокращения добычи со стороны РФ в ответ на эмбарго и потолок цен, а также остановка нефтепровода Keystone между Канадой и США из-за аварии на неопределенный срок.

Рост перед важными событиями

Американский рынок акций начал неделю с уверенного роста. Индекс S&P 500 прибавил 1,4% и вернулся к круглой отметке в 4000 п. Все отраслевые индексы завершали день в плюсе. Наибольший подъем показывает сектор энергетики на фоне отскока нефти.

В преддверии завтрашнего заседания ФРС сегодня ключевым событием дня станет статистика по инфляции в США (ИПЦ). Экономисты в среднем ожидают роста на 0,3% в месячном исчислении или на 7,3% в годовом (7,7% было в октябре). Любое более сильное замедление инфляции станет импульсом для роста рынка акций, так как участники рынка будут закладывать в цену более низкий пик ключевой ставки ФРС.