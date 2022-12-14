Позиции рубля продолжают слабеть. Для этого есть комплекс причин — от реализации российского бюджета под конец года на региональном и федеральном уровнях до геополитического компонента и стресса в нефти. Пара доллар/рубль накануне выросла на 0,08% до 62,85 руб., евро/рубль — на 1,00% до 67,07 руб.

Сырьевые цены выровнялись, и это хорошая новость. Другое дело, что эмоциональный градус здесь остался повышенным. Это значит, что настроения в сырье могут меняться стремительно и энергично. Баррель Brent в среду торгуется по $80,56. По оценкам BitRiver, в течение среды цены на нефть продолжат превышать $80 за баррель благодаря позитивным макроэкономическим новостям.

Евро/доллар накануне был великолепен и поднимался выше 1,0640. Сегодня он балансирует рядом с 1,0610 в ожидании вердикта Федеральной резервной системы по ставке. Двухдневное заседание закроется сегодня вечером, в 22.00 мск станет известен размер ставки, в 22.30 мск пройдет пресс-конференция председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Инвесторы с восторгом отыграли американские данные по инфляции за ноябрь. Индекс потребительских цен сократился до 7,1% г/г при том, что ожидалось значение в 7,3% г/г. В октябре показатель составлял 7,7%. Ослабление инфляционного давления позволит ФРС быть не такой жесткой в принятии монетарных решений.

Российский фондовый рынок остается в зоне вялых колебаний и невысокой биржевой активности. Объем торгов минувшим днем расширился, но даже в сравнении с мартовскими параметрами смотрится бледно.

Индекс МосБиржи проторгуется в середине недели в диапазоне 2165-2185 пунктов, РТС — 1075-1100 пунктов. Риском для инвесторов по-прежнему является геополитика, а позитивом — нормализация внешней конъюнктуры.