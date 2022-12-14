События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 декабря
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-2,3 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (ноябрь)
|25,3%
|19,8%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-2,166 трлн йен
|-1,68 трлн йен
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (ноябрь)
|32,2 тыс
|19 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (ноябрь)
|47,1 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (ноябрь)
|3,4%
|3,4%
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь)
|5,8%
|5,6%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (ноябрь)
|5%
|3,6%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (ноябрь)
|4%
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|1%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|0,5%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (декабрь)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (декабрь)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (декабрь)
|0
|1
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England) по процентной ставке (декабрь)
|3%
|3,5%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|267,1 тыс
|255 тыс
|16:15
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|16:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (декабрь)
|1,5%
|2%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|2,25%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (декабрь)
|2%
|2,5%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|1,3%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|230 тыс
|230 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь)
|4,5
|-1
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|-19,4
|-10
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|7,1
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|1,3%
|-0,1%
|16:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (ноябрь)
|3,3%
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь)
|0,4%
|0,4%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь)
|-0,4%
|18:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.12)
|571,3 млрд долл (на 02.12)
|19:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-4,4%
|RUB
|АФК "Система" — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (об одобрении сделки с заинтересованностью /с Газпром нефть Шиппинг/)
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (бюджет компании на 2023)
|RUB
|Московская биржа — СД (утверждение консолидированного бизнес-плана на 2023, рассмотрение общекорпоративных ключевых показателях деятельности на 2023)
|RUB
|М.Видео — СД (бюджет компании на 2023)
|RUB
|Нижнекамскнефтехим — СД (годовые бизнес-план и инвестпрограмма ПАО на 2023)
|RUB
|ТГК-14 — СД (изменение состава правления ПАО, заключение кредитного соглашения с Газпромбанком)
https://1prime.ru/experts/20221214/839171442.html