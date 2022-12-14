МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -2,3 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (ноябрь) 25,3% 19,8%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -2,166 трлн йен -1,68 трлн йен
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (ноябрь) 32,2 тыс 19 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (ноябрь) 47,1 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (ноябрь) 3,4% 3,4%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь) 5,8% 5,6%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (ноябрь) 5% 3,6%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (ноябрь) 4%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,4%  
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 1% 0,4%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь) 0,5% 0,5%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (декабрь) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (декабрь) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (декабрь) 0 1
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England) по процентной ставке (декабрь) 3% 3,5%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC    
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь) 267,1 тыс 255 тыс
16:15 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
16:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (декабрь) 1,5% 2%
16:15 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 2,25%  
16:15 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (декабрь) 2% 2,5%
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 1,3% 0,2%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 230 тыс 230 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь) 4,5 -1
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь) -19,4 -10
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь) 7,1  
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 1,3% -0,1%
16:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/    
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (ноябрь) 3,3%  
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -0,1% 0,1%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь) 0,4% 0,4%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь) -0,4%  
18:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.12) 571,3 млрд долл (на 02.12)  
19:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) -4,4%  
  RUB АФК "Система" — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    
  RUB Газпром нефть — СД (об одобрении сделки с заинтересованностью /с Газпром нефть Шиппинг/)    
  RUB ГМК Норильский никель — СД (бюджет компании на 2023)    
  RUB Московская биржа — СД (утверждение консолидированного бизнес-плана на 2023, рассмотрение общекорпоративных ключевых показателях деятельности на 2023)    
  RUB М.Видео — СД (бюджет компании на 2023)    
  RUB Нижнекамскнефтехим — СД (годовые бизнес-план и инвестпрограмма ПАО на 2023)    
  RUB ТГК-14 — СД (изменение состава правления ПАО, заключение кредитного соглашения с Газпромбанком)    