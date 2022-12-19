На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станет блок макроэкономической статистики, способной повлиять на настроения инвесторов. Здесь мы выделяем публикацию индекса делового климата в Германии, а также данных по заказам на товары длительного пользования, индексов потребительского доверия и расходов на потребление и блока данных по рынку жилья США. Также инвесторы обратят внимание на результаты заседания банка Японии. При этом в ходе недели участники торгов продолжат пересматривать портфели, опираясь на результаты заседаний ведущих Центробанков, прошедших на прошлой неделе, что будет оказывать давление на мировые рынки. Инвесторы, на фоне сохранения жесткой риторики регуляторов, готовых продолжить активную борьбу с инфляцией, могут продолжить сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами, что будет оказывать давление рынки.

Что же касается настроений, царящих на мировых рынках в понедельник, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,6%. Исключение составляет рынок Индии, поднимающийся на 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются под уровнями пятничного закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, на фоне ожидания роста спроса на углеводороды в Китае, подтягивается на 0,7%, торгуясь в районе 79,6 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, скомпенсировав часть потерь предыдущих сессии и закончив неделю в районе 2 133 пунктов. Сегодня давление на российские акции может возобновиться, а основным фактором станет сохранение негативного отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках. Единственным поддерживающим фактором для наших акций может стать восстановление цен на нефть, что сдержит продажи. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи сегодня может продолжить негативную динамику и сделать еще один шаг в рамках коррекционного сценария с ближайшей целью в районе 2 050 — 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск. доллар растет на 1%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро и юань подтягиваются на 0,4% и 0,5%, поднявшись до 69,3 и 9,32 рубля соответственно. В ходе сессии национальная валюта может попытаться перейти к восстановлению и отыграть большую часть утренних потерь. Поддержку рублю окажет активизация продаж иностранной валюты экспортерами, которые начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 26 декабря. Дополнительным фактором поддержки национальной валюты выступит восстановление цен на нефть. В результате, к концу сессии пара доллар/рубль может протестировать сверху отметку 65 рублей и при благоприятных обстоятельствах вернуться в коридор 63 — 65 рублей.