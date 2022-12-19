События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 декабря
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,65%
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|6:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|-4,2%
|-2,2%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь)
|-3,3%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
|1,512 млн
|1,483 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|1,425 млн
|1,4 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь)
|-4,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,7%
|1,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,5%
|1,4%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ozon — ГОСА (реестр закрыт 21.11.22, перевыборы членов СД, годовой отчет за 2021)
|RUB
|Газпром — СД (подведение предварительных итогов работы в 2022, проекты инвестпрограммы и бюджета ПАО на 2023, прогноз по 2025)
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (об участии общества в ПАО Россети Северный Кавказ)
https://1prime.ru/experts/20221219/839230067.html