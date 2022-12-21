В среду, 20 декабря, рубль продолжил сдавать позиции иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,71%, до 68,87 руб., евро/рубль — на 1,94%, до 73,50 руб., юань/рубль — на 2,41%, до 9,89 руб. Высокая активность на рынке наблюдалась с открытия основной сессии. После обновления своих максимумов рублевые пары перешли в боковое движение. Курс доллара повышался до 69,55 руб., курс евро — до 74,02 руб., курс юаня — до 9,93 руб.



Давление на участников рынка оказывают ожидаемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса, нерезиденты давно заблокированы. Минфин РФ ожидает дефицит бюджета на конец года около 2% ВВП. На 2023 год тоже ожидается дефицитный бюджет. При низких ценах на нефть правительству остается латать дыры через ослабление рубля.



Баррель Brent стоит $79,95, Urals — $56,16 за баррель. По оценкам BitRiver, нефть будет торговаться сегодня у отметки $80. Дисконт между марками составляет $23,16 за баррель или 40,7%. Доходы экспортеров снизились, а спрос на валюту в конце года вырос. Объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд долларов. К тому же Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $251 млрд с $246 млрд.



У пары доллар/рубль сильная зона сопротивления 70-72 руб., евро/рубль — в зоне 72,50-75,00 руб. Если по доллару уровень 72 руб. не устоит, то покупателям откроется дорога к уровню 80 руб. Если евро снесет верхнюю границу диапазона, то рост может ускориться до 85 руб. Полагаю, что это предельные ценовые уровни для ослабления рубля.



Поскольку ЦБ контролирует внутренний рынок, то цену точно толкают не участники рынка. Торговый объем за последние 90 торговых дней по доллару находится на среднем значении 1,32 млрд долларов. По евро объем составляет 601 млн евро при среднем зачении 811 млн евро. ЦБ позволит рублю ослабиться на столько, чтобы не вызвать рост инфляции. Если спрос на валюты недружественных будет расти со стороны граждан, регулятор вернется к ограничительным мерам в виде комиссий на покупку валюту на Мосбирже. А поскольку банкам невыгодно увеличивать валютные позиции недружественных стран, то они вновь снизят лимиты и поднимут проценты по валютным счетам.



Индекс Мосбиржи снизился на 0,50%, до 2119,37 пунктов, индекс РТС — на 2,43%, до 967,24. Резкое падение индекса РТС вызвано ослаблением рубля. По индексу Мосбиржи ключевая поддержка на уровне 2019 пунктов (50% от роста с 1775,04 до 2254,94 п.п.). На фоне роста геополитической напряженности сохраняются риски снижения. Тем более к концу недели начнет падать общая торговая активность на мировых биржах в связи с рождественскими праздниками в США и ЕС.