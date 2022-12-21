События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 декабря
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,819 млн барр
|-3,069 млн барр (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk)
|-40,2
|-38
|16:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (3кв2022)
|-251,1 млрд долл
|-222 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|5,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,7%
|-0,1%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь)
|100,2
|101
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
|4,43 млн
|4,2 млн
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (ноябрь)
|-5,9%
|-5,4%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|10,231 млн барр
|-0,167 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,426 млн барр
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|4,072%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли и див-дов за 9м2022
|340 (9м2021) — див-д 2021
|537 (нераспределенная прибыль) + 256 (9м2022) — див-д 2022
|RUB
|Распадская — ВОСА (реестр закрыт 27.11.22, в заочной форме, утверждение аудитора ПАО)
|RUB
|ТГК-14 — СД (бизнес-план и инвестпрограмма компании на 2023-2025)
https://1prime.ru/experts/20221221/839247781.html