МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,819 млн барр -3,069 млн барр (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) -40,2 -38
16:30 USD США — Баланс счета текущих операций (3кв2022) -251,1 млрд долл -222 млрд долл
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,4%  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 5,8%  
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,7% -0,1%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь) 100,2 101
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь) 4,43 млн 4,2 млн
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (ноябрь) -5,9% -5,4%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 10,231 млн барр -0,167 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,426 млн барр  
21:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 4,072%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли и див-дов за 9м2022 340 (9м2021) — див-д 2021 537 (нераспределенная прибыль) + 256 (9м2022) — див-д 2022
  RUB Распадская — ВОСА (реестр закрыт 27.11.22, в заочной форме, утверждение аудитора ПАО)    
  RUB ТГК-14 — СД (бизнес-план и инвестпрограмма компании на 2023-2025)    