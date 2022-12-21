Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня прибавляют до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 80 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию индекса потребительского доверия и данных по продажам жилья на вторичном рынке в США, а также выход статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 2 119 пунктов. При этом в ходе торгов рынок уходил в диапазон 2 050 — 2 100 пунктов, тем самым достигнув ближайшей цели снижения, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. Сегодня ожидаем перехода наших акций к коррекционному восстановлению, а покупкам будет способствовать стабильная ситуация на рынке энергоносителей. В результате, в ходе торгов индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2 100 — 2 150 и попытается выйти к его верхней границе.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль вновь ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар прибавляет 2,1%, поднявшись выше 70 рублей, евро и юань подтягиваются на 1,6% и 1,8%, торгуясь в районе 74,7 и 10,07 рубля соответственно. Отметим, что национальная валюта в последние дни игнорирует позитивные факторы, способствующие ее укреплению. В частности, поддержку рублю оказывает стабилизация цен на нефть и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Несмотря на это национальная валюта несет существенные потери. На наш взгляд, на текущий момент нет поводов для закрепления пары доллар/рубль выше 70 рублей. Более того, вкупе с обозначенными факторами, восстановлению рубля может поспособствовать старт фиксации прибыли по длинным позициям в иностранной валюте. В сложившихся обстоятельствах, в ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты отыграть утренние потери, в результате чего доллар вновь уйдет ниже 70 рублей.