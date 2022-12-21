Российский рынок акций завершал торги вторника уверенным ростом. И хотя Индекс МосБиржи остался на уровне 2120 п., вчерашнюю сессию можно однозначно записать в актив. После утренней просадки на 2,5% далее на протяжении всего торгового дня котировки росли. Лучше рынка ожидаемо выглядели акции экспортеров: металлурги, нефтяники, угольщики. В ближайшее время они останутся в центре внимания инвесторов.

По индексу МосБиржи в оставшиеся дни 2022 г. ожидаем переход в боковик ввиду неизбежности общего спада торговой активности перед праздниками, в том числе это касается и ключевых западных площадок.

Ослабление рубля

Курс USD/RUB растет на протяжении 7 сессий подряд и добрался до 69. Помимо технических факторов основном драйвером все-таки выступает сырье. Снижение цен на российскую нефть в условиях эмбарго и потолка цен обеспечивает ожидания снижения экспортной выручки, а значит и навес предложения иностранной валюты на рынке должен быть ниже. Плюс к этому в конце года традиционно растет спрос на импорт.

Тем не менее в моменте мы видим, что импульс роста USD/RUB постепенно затухает. Вероятно, курс остановится и начнет показывать нейтральную динамику чуть ниже 70.

Провал ЛУКОЙЛа на дивидендах

Просадка акций компании оказалась заметно ниже размера дивидендной доходности: 11,9% против 17,1%. Входить в отсечку в акциях вновь оказалось правильным решением. На восстановление после гэпа к исходным позициям ориентировочно может понадобиться 2-3 месяца. В частности, важным фактором поддержки в январе станет реинвестирование дивидендов нефтяных компаний.

Авария в Газпроме

Произошла авария на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. По нему поставляется газ в ЕС через Украину. Как сообщает компания, весь объем газа после аварии на транспортируется по параллельным веткам. Влияние на бумаги нейтральное.

ММК: дивидендов не будет

Главный акционер компании Виктор Рашников заявил, что ММК пока не планирует возвращаться к выплатам из-за ограничений для акционеров-нерезидентов. О дивидендах можно будет говорить после изменения "геополитической ситуации", считает он.

Сообщение негативно для отношения инвесторов, так как сталевары традиционно воспринимались участниками рынка в качестве стабильных дивидендных фишек. К тому же ранее НЛМК, наоборот, заявил о возвращении к выплатам. В среднесрочной перспективе акции ММК могут отставать от общей динамики стального сектора.

Волна распродаж завершилась

Во вторник американские индексы остановили пятидневную серию снижения. S&P 500 показал околонулевой результат и нейтральную динамику. Импульс снижения завершился и в ближайшее время высока вероятность перехода к консолидации из-за приближающихся праздников. Краткосрочные ожидания нейтральные.

Отчеты вне сезона

Nike и FedEx отчитались о квартальных финансовых результатах. Бумаги обеих компаний отреагировали ростом на послеторговой сессии. Бумаги Nike выросли на 11% на фоне превышения ожиданий аналитиков по прибыли и выручке. Инвесторов радует и снижение запасов относительно прошлого квартала, ведь их чрезмерный роста ранее вызывал большие беспокойства.

FedEx заявила, что сократит расходы еще на $1 млрд из-за слабого спроса. И хотя прибыль превзошла прогнозы аналитиков, выручка оказалась ниже ожиданий. Акции выросли на 3% на постмаркете.