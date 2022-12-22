После отскока вторника российский рынок начал переходить в боковик. Индекс МосБиржи накануне показал смешанную динамику, но в итоге к концу дня остался около все тех же 2120 п. При этом несмотря на дальнейшее ослабление рубля экспортеры не выглядели явно лучше остальных. Голубые фишки показывают смешанные результаты. Обороты торгов остаются чуть выше средних, но в следующие сессии наверняка заметно снизятся.

В ближайшее время наиболее вероятный сценарий — это продолжение консолидации на фоне пониженной предпраздничной торговой активности, например в диапазоне 2100-2160 п. по индексу. Локальную поддержку окажет возобновившийся подъем цен на нефть и все еще слабый рубль.

Провал рубля

Рост курсов доллара и юаня продолжается сегодня уже девятую сессию подряд при в целом нейтральной внешней конъюнктуре. Пара USD/RUB поднималась в четверг с утра к 71,5. Вероятно, причины такой слабости рубля кроются в падении цены на российские сорта нефти и сокращении объема экспортных поставок из-за эмбарго ЕС и потолка цен.

В то же время на фоне вчерашнего роста сырья и отcкока нефти Brent на 3% сентимент на валютном рынке может начать меняться. На фоне перегретости по USD/RUB возможно торможение импульса с последующей коррекцией и консолидацией вокруг 70.

Стальной сектор

Акции ММК накануне ожидаемо выглядели хуже рынка (-1,9%), продолжая отыгрывать новости об отсутствии планов возвращения к дивидендам. Этот момент может обеспечить отставание бумаг от отрасли в среднесрочной перспективе.

В то же время начальник управления Северстали по коммуникациям и работе с инвесторами Владимир Залужский сообщил, что у компании пока тоже нет точных сроков возврата к выплате дивидендов. При этом он добавил, что руководство Северстали обсуждает этот вопрос. Акции вчера потеряли почти 2%, но, по нашим оценкам, текущая рыночная конъюнктура позволяет Северстали вернуться к выплатам вслед за НЛМК, хотя это и произойдет чуть позже.

Инфляция замедляется

Индекс потребительских цен за неделю вырос всего на 0,02% против 0,19% на прошлой. Эффект от повышения тарифов на ЖКХ сходит на нет. Кроме того, все еще подавленный потребительский спрос выступает дефляционным фактором. С одной стороны, это позитивно для облигаций и среднесрочно для акций, но с другой, в статистику по инфляции еще не успела попасть та девальвация рубля, которая произошла за последние недели. Так что пока эффект цифр Росстата на фондовый рынок нейтральный.

Аукционы Минфина

Ведомство в среду разместило ОФЗ еще на 337 млрд руб. Основной объем как обычно пришелся на флоатер (29023) — 250 млрд руб. За счет вчерашнего размещения Минфин достиг целевых значений по выпуску новых ОФЗ на 2022 год: 3,28 трлн руб. при плане 3,14 трлн руб.

Новый отскок в США

Американский рынок акций начал уверенно восстанавливаться, прибавив в среду 1,5%. Все 11 отраслевых индексов S&P 500 завершили день в плюсе, и вновь в лидерах роста энергетический сектор на фоне 3%-ного роста цен на нефть. Это единственный сектор, который в 2022 г. торгуется в плюсе, значительно опережая в динамике всех остальных: +37% в 2022 г.

В ближайшие сессии вероятно нейтральная динамика перед удлиненными праздничными выходными.