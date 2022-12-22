МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  GBP Великобритания — Рождество — раннее закрытие торгов /в 12:30/    
  AUD Австралия — Рождество — раннее закрытие торгов /в 14:30/    
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 3,6% 3,7%
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь) 0,6%  
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь) 0,5% 0,1%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь) 5% 4,7%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь) 1,1% -0,6%
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь) 6%  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь) 0,3%  
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь) 0,8% 0,2%
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 3,9%  
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) 0,1% 0,1%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 58,4  
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 59,1 59,1
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь) 7,5% -4,7%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (ноябрь) 632 тыс 600 тыс
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 620  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 776  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -25,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 229,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 125,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 19,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -230,1 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -37,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -53,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -11,8 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 124,7 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Роснефть — ВОСА (реестр закрыт 28.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022) 18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021 20,39 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 29.11.2022, в заочной форме, заключение кредитного договора с Промсвязьбанком)    
  RUB Россети Ленэнерго — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023) 0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021 0,4435 (9м2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB Россети Московский регион — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023) 0,095 — див-д 2021 0,0849 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Россети Центр — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023) 0,0338114 — див-д 2021 0,034 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Россети Центр и Приволжье — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023) 0,0278233 — див-д 2021 0,03015 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB МРСК Урала — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023) 0,0249 — див-д 2021 0,01893 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022