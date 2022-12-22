События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 декабря
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания — Рождество — раннее закрытие торгов /в 12:30/
|AUD
|Австралия — Рождество — раннее закрытие торгов /в 14:30/
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|3,6%
|3,7%
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь)
|0,6%
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)
|5%
|4,7%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)
|1,1%
|-0,6%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)
|6%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь)
|0,8%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|3,9%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м)
|0,1%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|58,4
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|59,1
|59,1
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь)
|7,5%
|-4,7%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (ноябрь)
|632 тыс
|600 тыс
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|620
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|776
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-25,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|229,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|125,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|19,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-230,1 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-37,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-53,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-11,8 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|124,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Роснефть — ВОСА (реестр закрыт 28.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022)
|18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021
|20,39 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 29.11.2022, в заочной форме, заключение кредитного договора с Промсвязьбанком)
|RUB
|Россети Ленэнерго — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023)
|0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021
|0,4435 (9м2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|Россети Московский регион — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023)
|0,095 — див-д 2021
|0,0849 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Россети Центр — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023)
|0,0338114 — див-д 2021
|0,034 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Россети Центр и Приволжье — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023)
|0,0278233 — див-д 2021
|0,03015 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|МРСК Урала — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 08.01.2023)
|0,0249 — див-д 2021
|0,01893 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20221222/839271019.html