События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 января
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (ноябрь)
|1,1%
|-0,9% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (ноябрь)
|1,2%
|-1,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (декабрь)
|3,6%
|4% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0,2% (факт)
|2:45
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)
|4,1%
|2,4%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,21 трлн юаней
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|13:10
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|13:10
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|13:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|20:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|4,093%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 22.12.22)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|Фармсинтез — СД (бюджет ПАО на 1кв2023)
https://1prime.ru/experts/20230110/839427104.html