Во вторник, 10 января, рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 69,80 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,61%, до 74,90 руб., юань/рубль — на 0,59%, до 10,27 руб.

Торги на Мосбирже начались с ослабления доллара до 69,22 руб. С открытия основной сессии рублевые пары развернулись вверх. К закрытию вечерней сессии российская валюта растеряла почти всю прибыль. Нефтяной рынок не оказывал влияния на валютный рынок. Цена на нефть сохранила боковую динамику в диапазоне 78,50-81,50 руб.

Несмотря на приближение налогового периода, рубль не смог продолжить рост, поскольку попал под давление из-за общего восстановления доллара на международном валютном рынке. Также Минфин РФ напомнил о дефиците бюджета. Федеральный бюджет РФ в прошлом году был исполнен с дефицитом в размере 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Итоговый результат оказался выше ожиданий. В 2023 году дефицит бюджета заложен в размере 2,9 трлн руб.

Во вторник в центре внимания было выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он не стал комментировать процентные ставки и экономические перспективы США, поэтому мы не наблюдали повышенной волатильности на рынке.

Во вторник, 10 января, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,17%, до $79,60 за баррель. По предварительным оценкам, цена на нефть сохраняет боковую динамику в диапазоне $78,50-$81,50. Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. Доллар взял курс к уровню 71,50 руб. Сопротивление находится на 73,00 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2159,51 п. В ходе европейской сессии индекс снижался до 2145 п. Рынок разгрузился, поэтому по ценовой модели на часовом таймфрейме можно возвращаться к уровню 2171 п.