Индекс МосБиржи накануне остался около 2160 п., показав лишь незначительное снижение. Боковая консолидация без выраженного тренда продолжается с ноября, и пока ситуация никак не меняется.

Торговые обороты после всплеска понедельника снова начали падать — до 17 млрд руб. в акциях индекса. Взгляд на ближайшие перспективы нейтральный.

Итоги Московской биржи за 2022 год

Количество инвесторов с брокерскими счетами за год выросло на 6,1 млн до 22,9 млн. Всего на конец 2022 открыто более 38,3 млн счетов.

Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями в декабре составила 76%, снизившись с ноябрьских 80,2%. В 2022 г. физлица инвестировали в акции на Московской бирже 243,5 млрд руб., в облигации — 299,4 млрд руб., из которых 83,9% пришлось на корпоративные облигации.

Укрепление рубля остановилось

После резкого снижения курсов доллара и юаня в понедельник уже вчера это движение завершилось. Вероятно, эта тенденция была кратковременной и связана с накопленной за праздничные дни валютной выручкой. Так, уже во вторник оборот торгов по доллару сократился на 25%, а по юаню на 42%. Можно предположить, что локальный избыточный навес валюты уже переварен рынком. А с учетом не самой лучшей конъюнктуры на сырьевых площадках растут шансы на умеренное ослабление рубля в ближайшие сессии. Курс доллара может снова закрепиться выше 70.

Прогнозы ухудшаются

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2023 г. до +1,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями в +3%. Понижены почти все прогнозы для крупных экономик:

— США с 2,4% до 0,5%

— Китай с 5,2% до 4,3%

— Еврозона с 1,5% до 0%

— Япония с 1,3% до 1%

Глобальный рост замедлился до такой степени, что мировая экономика опасно близка к рецессии, считают аналитики Всемирного банка. Ожидается третий самый слабый год почти за 30 лет на фоне ужесточения ДКП мировыми ЦБ.