Настроения на утро среды на мировых рынках можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Индии, удерживающий позиции у уровней закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. Негативным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где сегодня утром преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,8%, торгуясь в районе 79,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, которая может сказаться на динамике рынка энергоносителей. При этом сегодня на мировых рынках может наблюдаться пониженная активность — часть инвесторов возьмет паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии публикации статистики по инфляции в США, которая выйдет завтра.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив в район 2 160 пунктов. При этом в ходе сессии он уходил ниже 2 150 пунктов, однако к концу торгов смог отыграть большую часть потерь. Сегодня в начале дня российские акции могут вновь оказаться под давлением, отыгрывая ухудшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи может закрепится ниже 2 160 пунктов. При этом с технической точки зрения можно констатировать, что рынок продолжает движение под двойным сопротивлением в виде уровня 2 200 пунктов и среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов апреля прошлого года. До преодоления данного сопротивления основным сценарием остается коррекционное движение с ближайшей целью в районе 2 050 — 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань подтягиваются на 0,3%, торгуясь выше 70 и 10,3 рубля соответственно, евро прибавляет 0,2%, поднявшись до 75 рублей. В ходе торгов, несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, рубль может попытаться отыграть утренние потери на фоне сезонного снижения спроса на валюту и ожидании активизации продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. В результате, пара доллар/рубль в ходе торгов может вновь вернуться в диапазон 68-70 рублей и сделать существенный шаг к его середине.