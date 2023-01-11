МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,298 млн барр 14,865 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2022) 6,9% 7,3% (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,4% 1,4% (факт)
13:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 1,95%  
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,694 млн барр -2,375 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,244 млн барр  
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,625%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,4% 1%
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 12% 12,2%
  RUB Россети Юг — СД (бизнес-план ПАО на 2023, прогнозы на 2024-2027)    