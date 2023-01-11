События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|-0,61 трлн йен
|0,65 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь)
|-0,064 трлн йен
|0,471 трлн йен
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|12,217 млрд австрал. долл
|10,5 млрд австрал. долл
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,2%
|-0,1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,6%
|1,8%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (декабрь)
|-1,3%
|-0,1%
|8:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|6%
|5,7%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|7,1%
|6,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|204 тыс
|215 тыс
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь)
|-249 млрд долл
|-70 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.01)
|581,7 млрд долл (на 23.12)
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 23.12.2022)
|18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021
|20,39 (9м2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230111/839447042.html