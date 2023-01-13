В четверг, 12 января, рубль закрылся в плюсе. Он начал дорожать с открытия торговой сессии, продолжая отыгрывать сообщения Минфина и ЦБ РФ о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила. Дополнительную поддержку российская валюта получила от ослабления доллара на международном валютном рынке, а также пика продаж валюты экспортерами для налоговых выплат.

Покупатели рубля удерживали прибыльные позиции до закрытия торгов. Наибольшего успеха рубль добился против американской валюты. Пара доллар/рубль снизилась на 1,42%, до 67,75 руб., евро/рубль — на 1,16%, до 73,14 руб., юань/рубль — на 0,53%, до 10,02 руб.

Доллар заметно подешевел после выхода инфляционного отчета в США. В декабре потребительские цены выросли на 6,5% в годовом исчислении (фактическое значение совпало с прогнозом). Инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре. Давление на доллар усилилось, так как статистика указывает на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.

Сейчас инвесторы ожидают от ФРС США повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75% на заседании 1 февраля. По данным CME FedWatch Tool, такое повышение ставки оценивается с вероятностью 94%. До отчета значение составляло 79,3%.

В пятницу, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,66. Два дня подряд цена закрывается в плюсе благодаря оптимизму по поводу роста спроса на нефть в Китае и ослабления доллара США. Китайские компании закупают нефть перед длительными выходными (Новый год по лунному календарю). Рынки в Китае будут закрыты с 21 января по 27 января.

Торги на Мосбирже открылись спокойно. Сегодня Минфин РФ продаст валюты на 3,2 млрд руб. Объем повысится на основной сессии. Пара доллар/рубль опустилась до минимума 23 декабря. Если к закрытию пятницы цена не вернется к 68,75 руб., то перед пиком налоговых платежей (25 января) ожидаем перемещение доллара к отметке 66,50 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,05%, до 2185,93 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,33%, до 1015,94 на фоне укрепления рубля. Учитывая, что сегодня пятница, от индекса Мосбиржи ожидаем снижения к уровню 2165 п.