Обычно эксперты включают в эту категорию недвижимость, инвестиции в непубличные активы или в эксклюзивные товары. Но в качестве альтернативной инвестиции, в первую очередь, предлагаем рассмотреть вложения в себя самого. И только после этого перейти к «классическим» альтернативным инвестициям.

1. Собственное здоровье и образование. Прекрасное самочувствие и новые знания позволят вам генерировать дополнительный доход. Вы — носитель человеческого капитала. Это такой же полноценный актив, как и категории, перечисленные выше. Тратя свое время и силы, вы генерируете доход. Чем выше уровень здоровья, тем больше и дольше сможете работать (= рост дохода). Чем выше уровень образования, тем больше денег вы будете зарабатывать за единицу времени (= также рост дохода). Во времена нестабильности, инвестировать в себя — прекрасная идея. Этот актив точно не обесценится.

2. Предметы искусства. Только кажется, что это какая-то мифическая категория, доступная для миллиардеров. Это не так. Инвестирование в искусство доступно уже начиная с небольших сумм. В России есть несколько крупных аукционных домов, которые часто проводят торги предметами искусства — все они легко ищутся через поисковик. Очевидно, вам потребуются базовые знания в искусстве для осмысленной покупки. Если этих знаний у вас сейчас нет, то их получение не только может увеличить ваш капитал, но и расширить кругозор и подарить положительные эмоции от мира прекрасного.

3. Недвижимость. Излюбленная инвестиция россиян. Сейчас цены на нее падают, но полагаем, что это процесс временный и скоро будет достигнуто ценовое дно (рассуждения на примере Москвы). В настоящее время ситуация на рынке такова, что это рынок покупателя, и именно он может навязывать свои условия продавцу. Так что, при должном уровне усилий по поиску и переговорам, можно найти неплохие варианты с дисконтом к рыночной цене в качестве долгосрочной инвестиции.