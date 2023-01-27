МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,7%  
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 5,5%  
12:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2022) 1,2% 0,8%
12:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,4%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (о прекращении участия в компании PROMETHEUS GAS S.A. /СП Россия-Греция, созд. в 1991/)    
  RUB Газпром нефть — СД (о состоянии и перспективах развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами ПАО на российском рынке)    
  RUB М.Видео — СД (о действиях и решениях представителей ПАО на ГОСА компаний Группы, план работы СД и его комитетов на 2023)    