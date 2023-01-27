Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Газпром — СД (о прекращении участия в компании PROMETHEUS GAS S.A. /СП Россия-Греция, созд. в 1991/)

RUB Газпром нефть — СД (о состоянии и перспективах развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами ПАО на российском рынке)