2023-01-27T17:07:05+03:00
2023-01-27T17:07:05+03:00
2023-01-27T17:07:05+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230127/839615323.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 января
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Ожидаемые в понедельник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Испания — Индекс... ПРАЙМ, 27.01.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,7%
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|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|5,5%
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|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2022)
|1,2%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,4%
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром — СД (о прекращении участия в компании PROMETHEUS GAS S.A. /СП Россия-Греция, созд. в 1991/)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (о состоянии и перспективах развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами ПАО на российском рынке)
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|RUB
|М.Видео — СД (о действиях и решениях представителей ПАО на ГОСА компаний Группы, план работы СД и его комитетов на 2023)
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