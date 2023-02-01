Накануне решения ФРС о ключевой долларовой ставке поговорим о том, насколько она изменится, почему и какие последствия будет иметь для рынка.

Мы ожидаем, что 1 февраля ФРС поднимет ключевую долларовую ставку на 25 б.п., до 4,75% и подтвердит план по ежемесячному сокращению активов на балансе на $95 млрд в месяц. Управляющие ФРС давали сигналы о готовности замедлить темп подъема ставки с 50 б.п. в декабре до 25 б.п. на ближайших заседаниях в этом году. Медианный прогноз управляющих ФРС по пику ставки в этом цикле, по итогам декабрьского заседания, составлял 5,25% и пока ЦБ сохраняет настрой повысить ставку до этого уровня.

Инфляция в США по-прежнему значимо превышает целевой уровень в 2% и Федрезерв стремится ужесточить финансовые условия пока не убедится в том, что инфляция находится на устойчивой траектории возвращения к цели.

Индекс потребительских цен в США в декабре составил 6,5% (стержневой показатель Core CPI — 5,7%), целевой для ФРС индекс потребительских расходов в декабре составил 5%. В предыдущие циклы американскому ЦБ всегда приходилось повышать ставку выше уровня инфляции, чтобы вернуть инфляцию к цели.

Полагаем, что ФРС может преподнести рынку негативный сюрприз. Рынок ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 б.п. в феврале, на 25 б.п. в марте и на этом завершит цикл ужесточения ДКП. Кроме этого, рынок закладывает начало цикла снижения ставки в конце этого года с целью 4,5-4,75% на конец года.

Однако ФРС боится преждевременного смягчения финансовых условий и повторения негативного опыта стагфляции 1970-х годов. Поэтому на заседании 1 февраля ФРС может сохранить жесткий настрой на борьбу с инфляцией, обозначить пик по ставке 5,25% (а не 5%) и заявить, что не собирается снижать ставку в этом году. В этом случае рынок акций США, долговой и сырьевой рынки могут отреагировать снижением.

Как долго Федрезерв будет поднимать ставку? Полагаем, что инфляция в США продолжит замедляться в ближайшие месяцы, в том числе благодаря ожидаемой нами рецессии в американской экономике. Это позволит ФРС последний раз повысить ставку на следующем заседании 22 марта на 25 б.п., до 5% и на этом завершить цикл ужесточения ДКП.

Далее мы ожидаем, что ставка будет оставаться на пике в 5% примерно полгода. ФРС последовательно ведет американскую экономику в рецессию, чтобы побороть инфляцию. Однако западные Центробанки всегда недооценивают масштаб рецессии из-за сложности финансово-экономической системы. Поэтому мы полагаем, что ФРС может столкнуть американскую и мировую экономики в более глубокую рецессию, чем этого сейчас ожидают рынки и американский Центробанк.

Рецессия в мировой экономике, вероятно, приведёт к снижению цен на сырьё и уменьшению объемов их потребления. Американские и европейские потребители будут меньше покупать, а Китай — меньше производить. Именно через сырьевой канал ставка ФРС окажет непосредственное влияние на российскую экономику и российских инвесторов.

В свои прогнозы на этот год мы закладываем среднюю цену Urals в $55 за баррель. Однако в случае более тяжелой рецессии в мировой экономике с финансовым кризисом наподобие 2008 года цена Urals может упасть до $35 за баррель и ниже.