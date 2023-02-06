Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные, чему способствует рост напряженности в отношениях между США и Китаем и землетрясение в Турции. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,4%. Исключение составляет рынок Японии, прибавляющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию пятницы, теряя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром подтягивается на 0,2%, торгуясь чуть выше 80 долларов за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе основными факторами для мировых рынков станут блок макроэкономической статистики, среди которого мы выделяем ВВП Великобритании за 4-й квартал, предварительные данные по инфляции в Германии и статистику по заявкам на пособие по безработице в США, а также выступления представителей ведущих Центробанков. Заседания регуляторов, прошедшие на прошлой неделе, позволили развитым рынкам продемонстрировать рост, однако сохраняются риски ужесточения риторики со стороны представителей ведущих ЦБ в свете возможной активизации проинфляционных рисков.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, поднявшись до 2 248 пунктов. Сегодня на старте торгов российские акции могут оказаться под давлением на фоне ухудшения ситуации на внешних площадках и под действием тенденции к снижению цен на нефть, наблюдавшейся на прошлой неделе. В результате, российский рынок может перейти к коррекционному снижению, а индекс Мосбиржи откатится от ноябрьских максимумов, преодоление которым стало бы сигналом, подтверждающим развитие сценария восстановления с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар подтягивается на 0,3%, поднявшись до 70,8 рубля, евро, напротив, снижается на 0,5%, отступив до 76,5 рубля, китайский юань удерживает позиции у уровней пятничного закрытия, торгуясь в районе 10,41 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем сохранения давления на национальную валюту. Рынок спокойно воспринял пятничную новость об увеличении объемов продаж валюты в рамках бюджетного правила, ориентируясь на рост спроса на валюту со стороны импортеров и возможное снижение поступлений валюты в страну со стороны экспортеров. В результате, инвесторы продолжают ожидать смещения баланса спроса и предложения иностранной валюты в пользу предложения, что будут способствовать закреплению пары доллар/рубль в диапазоне 70 —75 и возрастанию рисков тестирования верхней границы данного коридора.