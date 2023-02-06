Российский рынок акций завершал прошлую неделю ростом, но к пятнице скорость подъема замедлилась. У индекса МосБиржи не получается пройти уровень 2250 п., который ранее в ноябре уже останавливал волну роста. Обороты торгов остаются повышенными.

В случае преодоления отметки 2250 п. возможно краткосрочное ускорение импульса. Пока же этого не произошло, актуален сценарий консолидации.

Рост Газпрома

В пятницу бумаги заняли первое место по обороту, чего давно уже не происходило. Акции выросли на 1,7%, а в моменте прибавляли 3,7%. Рост спровоцирован сообщением Интерфакса о том, что Газпром и его дочки могут быть выведены из-под действия повышенной ставки налога на прибыль (34%) для экспортеров СПГ. Новость лишь умеренно позитивна для акций компании, так как даже в случае утверждения инициативы влияние на финансовый результат будет относительно незначительным в масштабе компании.

Продаем больше юаней

С 7 февраля по 6 марта объем ежедневных операций по продаже валюты со стороны Минфина увеличится с 3,2 до 8,9 млрд руб. Всего за период будет продано 160,2 млрд руб.

Рост объема окажет некоторую поддержку рублю, но влияние умеренное, так как операции проводятся в условиях снижения экспортной валютной выручки. Сумма ежедневных операций составит примерно 4,4% от совокупных среднедневных оборотов по юаням, долларам и евро на Мосбирже.

Народный портфель

Мосбиржа опубликовала свежий состав портфеля из 10 наиболее популярных акций российского инвестора. По сравнению с декабрем отмечается существенный рост доли Сбербанка: вес вырос с 29,1% до 33,7%. Основной прирост был обеспечен падением доли Газпрома с 25% до 22,5%. Немного снизился вес у Норникеля, НОВАТЭКа, Роснефти и МТС.

В общей структуре оборота торгов акциями доля частных инвесторов в январе вернулась к рекордным значениям и составила 80,4%.

Сильный отчет с рынка труда

Количество новых рабочих мест вне с/х сектора в США выросло на 517 тыс. против ожидаемых 185 тыс. Уровень безработицы упал до минимума с 1969 г. — 3,4%. Сильная статистика позитивна для рынка лишь частично. Она указывает на то, что экономика пока неплохо справляется в условиях высоких процентных ставок. В то же время эти цифры дают ФРС повод продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, сохраняя при этом повышенные процентные ставки на более длительном периоде, чем можно было предположить ранее. Естественно, это негативно для прибылей компаний, а соответственно, и для рынка акций.

Так, несмотря на сильную макростатистику индекс S&P 500 в пятницу снизился на 1%. Это как раз отражает опасения участников по поводу смещения вправо цикла по смягчению ДКП.

Отскок индекса доллара

Цифры с рынка труда обеспечили мощный отскок индекса доллара (со 100,8 до 103 п.), который ранее снижался на протяжении трех месяцев. Импульс может быть продолжен — и это негативно для сырьевых площадок. В пятницу падало большинство commodities, включая нефть Brent (до $80) и золото (до $1860).

Сезон отчетов

Согласно данным FactSet, к концу прошлой недели финансовые результаты опубликовала половина компаний из индекса S&P 500. Чистая прибыль 70% корпораций превысила предварительные ожидания аналитиков (средний показатель превышения за 10 лет —73%). По выручке прогнозы превышены у 61% компаний.