В понедельник рубль завершил торги разнонаправленной динамикой к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,50%, до 70,95 руб., юань/рубль — на 0,02%, до 10,41 руб. пара евро/рубль снизилась на 0,80%, до 76,29 руб.

Утренняя сессия на Мосбирже открылась спокойно. Курс доллара США торговался на уровне 70,60 руб. и на американской сессии продолжил восходящее движение на фоне сильного отчета по рынку труда в США за январь, который вышел 3 февраля. Дополнительное давление на валютный рынок оказывало падение цен на нефть. Нефтяной рынок пытается найти точку опоры после заседания ОПЕК+.

Поддержку рублю в ходе дневных торгов оказывало решение Минфина РФ увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила с 3,2 млрд руб. до 8,9 млрд руб. с 7 февраля. Цена на Brent опускалась $79,07 за баррель.

Во вторник, 7 февраля, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Несмотря на восстановление цен на нефть до $81,70 за баррель, рубль остается под давлением. Полагаю, что оно усилится в ближайшие месяцы, поскольку Минфин удивил участников рынка показателем дефицита бюджета за январь.

По оценке министерства, дефицит бюджета в первый месяц года составил 1,76 трлн руб. по сравнению со 125 млрд руб. в январе 2022 года. Размер январского дефицита достиг 60% от плана на весь 2023 год. Из Фонда национального благосостояния на погашение дефицита бюджета ведомство потратило 38,5 млрд рублей. Увеличение дефицита связано с расходами на фоне обострения геоэкономической напряженности, санкций, а также снижением котировок цен на нефть марки Urals, большим дисконтом и сокращением объемов экспорта природного газа.

Нефтяной рынок продолжают контролировать продавцы. По оценкам BitRiver, в рамках коррекции возможно восстановления цены до $83,20 за баррель. У покупателей нет факторов для активных покупок. Учитывая внешние факторы по паре доллар/рубль по-прежнему ожидаю роста до 71,50 руб. После него откроется дорога к 72,60 руб. От пары евро/рубль жду возвращения курса к уровню 77 руб.

Индекс Мосбиржа вырос на 1,07%, до 2272,37 п., индекс РТС — на 0,46%, до 1007 п. Индекс Мосбиржи преодолел сопротивление 2250 п, достигнув отметки 2476 п. Сейчас новыми целями для покупателей выступают два уровня 2380 п. и 2490 п.