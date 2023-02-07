Российский рынок акций уже семь недель подряд начинает понедельник с подъема. Индекс МосБиржи вчера прибавил 1,3% на высоких оборотах. Был пройден уровень 2250 п., после чего произошло ускорение подъема.

Максимумы сессии были установлены на самом закрытии, что часто служит сигналом о незавершенности движения наверх. В ближайшее время рост может продолжиться в сторону 2350 п. Внешний фон относительно стабильный и этого уже достаточно для сохранения тренда. Ключевыми фишками, которые тянут рынок наверх, накануне выступили Сбербанк и НОВАТЭК.

Временная слабость рубля

Курс USD/RUB в последние дни плавно поднимается наверх и уже достиг 71. Сказывается общий рост индекса доллара, слабость нефти, а также увеличение дефицита бюджета в январе. По юаню ситуация чуть стабильнее, но это обусловлено тем, что китайская валюта параллельно также слабеет к USD.

С сегодняшнего дня ЦБ РФ в рамках бюджетного правила увеличит объем ежедневной продажи юаней с 3,2 до 8,9 млрд руб. Этот фактор способен ограничить ослабление рубля. Курс USD/RUB может стабилизироваться в районе 70-72, курс юаня — около 10,5.

НОВАТЭК в лидерах

Акции выросли на 6% после комментариев главы компании Леонида Михельсона. Бумаги достигли максимумов с ноября около 1100 руб. и имеют шансы продолжить подъем в сторону 1140-1150 руб.

Прибыль в 2022 г. выросла более чем на 50%, и НОВАТЭК намерен придерживаться своей дивидендной политики, сообщил Михельсон. Кроме того, он отметил, что компания обсуждает с властями Индии поставки СПГ за рупии. Также он считает, что если Китай вернется к объемам импорта СПГ 2021 г., то рынок Европы может не досчитаться 60-70 млн тонн сжиженного газа.

Пошлины США на алюминий

Акции РУСАЛа потеряли 1,8% и выглядели хуже всех в индексе МосБиржи после появления новостей о том, что США намерены ввести 200%-ые пошлины на алюминий из России. Негативная реакция в бумагах может быть кратковременной. Доля поставок в Америку у РУСАЛа менее 10%. Компании по силам достаточно быстро и с небольшими потерями перенаправить эту продукцию на другие рынки.

Рынок Германии на Мосбирже

Со вторника на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсами и опционами на биржевой фонд iShares Core DAX UCITS ETF. Этот фонд инвестирует в акции немецкого фондового индекса DAX 40.

Рынок акций США снижается

После сильной статистики с рынка труда в конце прошлой недели американский рынок начал показывать слабую динамику. Индекс S&P 500 в понедельник потерял 0,6% и подошел сверху к важному уровню 4100 п. Ранее этот рубеж несколько раз выступал сильным сопротивлением, так что в случае закрепления под ним волна распродаж может получить ускорение.

Ставки выше

Федеральной резервной системе США может потребоваться поднять ключевую ставку выше, чем ожидалось ранее, учитывая неожиданно сильные данные о росте числа рабочих мест в январе, заявил президент ФРБ Рафаэль Бостик. Комментарий члена ФРС только лишь подтверждает рыночные опасения по поводу ужесточения ДКП, что негативно для рынка акций в среднесрочной перспективе.

Рецессии не будет

Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник заявила, что видит возможность избежать рецессии в США, при этом инфляция значительно снизится, а экономика останется устойчивой, учитывая силу рынка труда США.

Новые акции Гонконга

СПБ Биржа с 8 февраля запустит торги акциями 35 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской бирже. Общее число китайских бумаг, доступных российскому инвестору, достигнет 115. Эмитенты добавляемых бумаг представляют 17 новых отраслей Китая.