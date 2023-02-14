В нашей повседневной жизни мы всегда так или иначе имеем дело с риском. Мы можем выбрать подешевле, сэкономить денег, но можем получить не тот результат или вообще его не получить. А можем заплатить подороже и тогда намного выше шансы, что мы получим желаемое.

В отношении фондового рынка, в первую очередь, необходимо принять, что риск — это нормальное явление, его нужно не бояться, а с ним работать. Тем более, что возможные риски и подходы в работе с ними на фондовом рынке неплохо изучены и есть специальные подходы для работы с риском.

Итак, работу с риском нужно начать с небольшой психологической подготовки. Я думаю, что почти все знают, а многие еще и проверили на себе, что чем выше риск, тем больше можно заработать. Нужно понимание, что в отличие от вклада (где деньги застрахованы АСВ), вложения на бирже не гарантируют дохода. Однако нужно помнить, что нет и гарантии того, что риск реализуется.

После этого можно приступать к практической части и определить главную цель вложений на фондовом рынке — сохранить покупательную способность своих денег, обогнав инфляцию, или получить прибыль. Ваша цель может быть и где-то между этих двух экстремумов. Но в любом случае ее нужно попытаться измерить. Например, заработать 2-3% или 3-5% выше депозита и инфляции. Это уже разные уровни потенциального риска, очевидно, что во втором случае риск будет хоть немного, но выше.

Наряду с этим необходимо воспользоваться специальными подходами для измерения своего риск-профиля, потому что мы так устроены, что хотели бы заработать как можно больше, но при этом желательно вообще без риска. Так что такой непредвзятый взгляд извне — must have. Тем более, что узнать свой риск-профиль сейчас можно легко и быстро: многие банки, управляющие компании и брокеры предоставляют такую возможность прямо на своих сайтах и в приложениях.

При выработке своей стратегии и подхода к работе с рисками нужно быть реалистичным. Например, учитывать свой возраст. Чем больше возраст, тем ближе должна быть финансовая цель, тем консервативнее должна быть инвестиционная стратегия. И наоборот, чем меньше возраст, а также дальше по времени финансовая цель, тем более рискованную стратегию можно выбрать. Правильно сопоставлять свои желания и возможности. Сложный процент при долгосрочном и регулярном инвестировании способен творить чудеса, однако накопить на новую машину за год при вложениях по 10 тысяч рублей в месяц вряд ли получится.

Далее идет самая сложная часть в работе персонального риск-менеджмента — формирование своего портфеля инвестиционных инструментов с учетом выработанного подхода. Слона нужно есть по частям, поэтому для начала в зависимости от риск-профиля нужно определить, какая часть портфеля будет выделена под каждый инструмент.

Нельзя пренебрегать анализом всех риск-параметров каждого инструмента и каждой бумаги. Так, если вы покупаете облигацию компании, то необходимо, во-первых, проверить все параметры самой облигации, понять, какие риски могут быть в связи с ее формой, например, не очень привлекательные условия обратного выкупа, а также проанализировать платежеспособность компании, ее выпустившей. Иногда это требует построения финансовых моделей и расчета специализированных риск-параметров.

Существуют еще и непосредственно ваши, персональные риски субъекта инвестиционной деятельности. Чем меньше опыта и возможностей или времени для того, чтобы заниматься инвестициями, тем больше риск того, что при анализе инструментов, формировании и управлении портфелем могут быть допущены ошибки.

Поэтому многие, в том числе Банк России, рекомендуют для неопытных инвесторов и тех, кто не готов уделять фондовому рынку много времени использовать для формирования портфеля фонды — открытые и биржевые ПИФы.

Подводя итог, нужно отметить, что, занимаясь инвестициями, больший упор стоит делать именно на управление и контроле за риском. Это правило позволит как минимум сохранять капитал, а как максимум зарабатывать на удачных вложениях.