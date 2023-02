Доллар уже почти 75

Российский рынок акций показал худший день в этом году, потеряв 3,6% за одну сессию. Индекс МосБиржи сломал восходящий тренд и отыграл весь рост за предыдущие недели. Котировки вернулись к 2150 п., то есть ровно в середину бокового коридора, который был актуален с октября по январь.

Ни одна из акций индекса МосБиржи не закрылась в плюсе. Падение происходило на максимальных с ноября оборотах торгов (65 млрд руб.).

Много эмоций

Прошедшая распродажа — это целиком наша внутренняя история. Западные площадки вчера даже немного подросли, а цены на нефть оставались относительно стабильными. Падение российского рынка во многом связано с перестраховкой трейдеров перед следующей торговой неделей. Фактор геополитической неопределенности вновь вышел на первый план, и многие в такой ситуации временно фиксируют позиции.

Для возобновления роста инвесторам будет достаточно просто нейтрального фона и отсутствия каких-то новых внешних шоков в ближайшие 5-7 торговых сессий. Так что тактика выкупа избыточных просадок выглядит перспективной.

Обвал TCS Group

Бумаги компании потеряли 9% и показали самый слабый результат на рынке. Ключевая причина — сообщение Bloomberg о вероятности попадания банка в санкционный список ЕС.

Отчет Яндекса

Компания опубликовала результаты за IV квартал 2022 г. по выручке и EBITDA, которые оказались ожидаемо сильными. Данные выше рыночных ожиданий в основном из-за позитивной динамики в сегменте поиска и портала. Обсуждаемое изменение корпоративной структуры оставляет пока бумаги в неопределенности, что мешает устойчивому росту котировок.

Облигации непрерывно падают

Индекс ОФЗ снижается 9 сессий подряд. Он опустился к минимумам с октября прошлого года. Накануне снижение проходило на очень высоких оборотах. И причин для слома тенденции пока нет. В лучшем случае можно ждать остановки падения, но поводов для роста средних и длинных облигаций пока не появляется.

Рост доходностей по бондам негативен для Минфина и его планов по заимствованиям. Ему приходится проводить аукционы, привлекая средства по более высоким ставкам.

Доллар уже почти 75

Российский рубль остается под давлением. Курс USD/RUB поднялся к 74,5 — к максимальным значениям с апреля 2022 года. Возможно, что в ближайшее время волна ослабления остановится, ведь на сырьевых площадках ситуация остается относительно стабильной.

Минфин накануне сообщил, что средняя цена на нефть Urals в период с 15 января по 14 февраля составила $50,5 за баррель. К стоимости Brent за тот же период дисконт составил 40,6% или $34,6 за баррель. Относительно прошлого месяца дисконт начал пусть медленно, но все-таки сокращаться. Подтверждение этого тренда в следующем месяце было бы позитивным драйвером для акций нефтяников.

Внезапный рост запасов нефти

Минэнерго США сообщило о резком росте запасов сырой нефти за неделю: на 16,3 млн баррелей против прогноза 1,2 млн. И это произошло на стабильной добыче и падении импорта. Данные выглядят ярко негативными, но на статистику сильно повлияла корректировка по балансирующей статье «неучтенная сырая нефть» (unaccounted-for crude oil), что дало дополнительные 14 млн баррелей к запасам. Это разовая история, так что цены на нефть почти не отреагировали.

Портфель Баффета

Опубликованы данные о сделках Berkshire Hathaway за последние три месяца. Компания продала Taiwan Semiconductor, сократила доли в Bank of New York и U.S. Bancorp, а также в Activision Blizzard. В то же время увеличен вес в Apple, Paramount и Louisiana Pacific.