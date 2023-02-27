Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные.

В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы. после значительного снижения в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,6%, торгуясь в районе 82,4 доллара за баррель.

Отметим, что на предстоящей неделе внимание инвесторов на мировых рынках будет сосредоточено на блоке макроэкономической статистики. Так, в ходе недели выйдут данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне роста ставок. Также выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Еврозоне и статистики по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия в США.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи потерял 0,2%, закончив неделю в районе 2 208 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения давления на российские акции как за счет ухудшения внешнего фона, так и за счет реакции инвесторов на санкционные риски. В результате, индекс Мосбиржи может продолжить негативную динамику и в ходе сессии вновь отступить ниже отметки 2 200 пунктов, которая в текущий момент является ближайшей поддержкой для рынка. В случае если рынок закрепится ниже данного уровня, вырастет вероятность дальнейшего коррекционного снижения рынка с ближайшей целью в районе 2 000 — 2 050 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль пытается отыграть часть пятничных потерь. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань теряют до 0,6%, торгуясь в районе 75,7, 79,9 и 10,9 рубля соответственно. Отметим, что рублю на прошлой неделе так и не удалось воспользоваться поддержкой налогового периода и продемонстрировать укрепление по отношению к основным мировым валютам. Повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров сегодня и завтра еще будут оказывать поддержку рублю, в результате чего национальная валюта может отыграть большую часть потерь предыдущей недели. Так, данный фактор будет способствовать возвращению пары доллар/рубль под отметку 75 рублей.