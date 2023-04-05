Во вторник, 4 апреля, торги по рублевым парам закрылись ростом, причем внутри дня они показали разнонаправленную динамику. На утренней сессии иностранные валюты открылись ростом. На основной сессии рубль отыграл потери и перед закрытием вечерней сессией опять ушел в минус. Пара доллар/рубль повысилась на 0,99%, до 79,52 руб., евро/рубль — на 1,03%, до 86,80 руб., юань/рубль — на 0,66%, до 11,50 руб.



Рубль остается в нисходящем тренде несмотря на дорожающую нефть, который длится с середины января. У участников рынка вызывают опасения дальнейшего снижения экспортных нефтегазовых доходов и расширение дефицита бюджета.



По итогам торгов баррель Brent подорожал на 0,54%, до $85,29. Цена повышалась до $86 за баррель. После выхода американской статистики, которая может приостановить цикл повышения ставок ФРС США, котировки немного просели. Согласно последним данным CME Group, вероятность сохранения ставки на уровне 5% на заседании 3 мая составляет 57,9% против 42,8% днем ранее. Для нефтяного рынка ухудшение экономических показателей является негативным фактором.



Производственные заказы в США упали на 0,7% в феврале после падения на 2,1% в январе (прогноз был —0,5%). Данные вышли за отчетом Института управления поставками (ISM), который опубликовали раньше в понедельник. Индекс деловой активности в производственном секторе в марте упал до 46,3 против 47,7 в феврале (прогноз был 47,5).



Также временное давление на нефтяной рынок оказала новость о том, что власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан.



Повышенный спрос на иностранную валюту мог быть обусловлен еще и тем, что российские власти разрешат перечислить на зарубежный счет Shell почти 95 млрд рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2". Компания НОВАТЭК получила согласие Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму за свою долю в проекте "Сахалин-2".



В среду, 5 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,37. Несмотря на коррекцию до $83,80, тенденция к росту сохраняется. Покупатели потеряли ускорение, которое у них было после встречи ОПЕК+, поэтому до конца недели, скорее всего, цена останется ниже $87.



На утренней сессии курс доллара снизился, курсы евро и юаня повысились. Целевая зона для доллара 80 руб., евро — 87,50 руб., юаня — 11,50 руб. Евро и юань уже достигли своих уровней. Курс доллара тоже почти достиг верхней границы комфортного канала для российских властей (70-80 руб.). Ждем временной стабилизации курса рубля на текущих ценовых уровнях. До конца недели покупатели по валютам могут обновить максимумы перед началом коррекции. Также давление на рубль исходит от конвертации рубля в валюты дружественных стран и иностранных компаний все еще покидающих Россию.

Российский рынок акций закрылся ростом. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,29%, до 2480,45 п. на фоне ослабления рубля, тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,54%, до 983,46 п. Индекс IMOEX повышался до 2511,14 п. после чего началась фиксация прибыли по акциям входящих в индекс. Уровень 2500 п. выступает ключевым сопротивлением с апреля 2022 года. При его пробое на фондовом рынке начнется мощное техническое ралли до 2825 п. Пока значение индекса находится выше 2453 п., сохраняется вероятность нового теста 2500. Если инвесторы начнут массового закрывать длинные позиции, то первая волна падения будет примерно до 2380 п.