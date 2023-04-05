Настроения на мировых рынка на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые.

Так, в Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,5%, торгуясь в районе 85,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе, а также отчет ADP о занятости и статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,3%, закончив сессию в районе 2 480 пунктов. Отметим, что в ходе сессии рынок поднимался выше 2 500 пунктов, тем самым установив новые максимумы с апреля прошлого года. Однако удержать позиции выше данной отметки не получилось — к концу торгов большая часть роста была скомпенсирована. Данный фактор говорит о реализации желания части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях. В случае сохранения данной тенденции, до конца недели российские акции могут оказаться под давлением, в результате чего индекс Мосбиржи перейдет к коррекционному снижению.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение. Так, к 8.50 мск евро и юань подтягиваются на 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 87 и 11,51 рубля соответственно, доллар, напротив, снижается на 0,2%, отступив до 79,4 рубля. Учитывая стабилизацию рынка энергоносителей выше 85 долларов за баррель по нефти марки Brent, ожидаем попыток рубля воспользоваться данным фактором и перейти к коррекционному росту, несмотря на отсутствие поддержки национальной валюты со стороны экспортеров. В этом случае пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить в район 79 рублей.