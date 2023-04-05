Индекс МосБиржи добрался до круглой отметки 2500 п. и остановился. На рынке отмечаются разнонаправленные движения по голубым фишкам, отражая неуверенность участников в продолжении роста. Начали корректироваться выросшие ранее акции Сбера и даже некоторые нефтяники несмотря на рост Brent. Индекс во вторник прибавил 0,6%, но 24 из 40 бумаг в его составе закрылись в минусе.

В текущей ситуации любой значимый внешний негатив может спровоцировать коррекцию от всем очевидного сопротивления 2500 п. Однако если ситуация будет оставаться относительно стабильной, то чуть позже высокие цены на нефть и слабый рубль, который позитивен для экспортеров, могут выдавить рынок еще выше.

Курс доллара почти 80

Пара USD/RUB по-прежнему не реагирует на рост цен на энергоносители и продолжила движение наверх. Котировки приблизились к 80.

В среднесрочной перспективе при текущем внешнем фоне рубль может начать укрепляться. Фактор более высоких цен на нефть и увеличения экспортной выручки сказывается на балансе спроса и предложения валюты не сразу, а с лагом в несколько недель. Кроме того, по новой формуле налогообложения нефтяников в приоритете теперь спред к Brent, а не цена Urals. А это значит, что поступления в интересах бюджета могут увеличиться, что предполагает более высокие объемы продажи валюты нефтяными компаниями.

Активная сессия в акциях Газпрома

Бумаги заняли первое место по обороту и выглядели сильно лучше рынка. Акции подскочили после новостей от источников Reuters о том, что немецкие Munich Re и Allianz возобновили страховое покрытие газопровода Северный поток. Источники издания утверждают, что страховые контракты покроют ущерб, причиненный трубопроводу, а также проблемы, связанные с приостановкой его работы. Уточняется, что такая страховка существенно облегчила бы проведение ремонта для возобновления поставок по дну Балтийского моря.

Инвесторы в моменте восприняли это с оптимизмом — в качестве мизерного намека на вероятность последующей нормализации ситуации. Но пока, к сожалению, о чем-то конкретном по поводу восстановления трубопроводов говорить очень рано. Это не должно влиять на инвестиционный кейс Газпрома.

Обороты Мосбиржи

Вышел неплохой отчет об оборотах за март. Общий объем торгов на рынках биржи вырос на 26,3% к февралю 2023 г. и составил 105,6 трлн руб. Позитивную динамику показали: рынок акций (+37,7% м/м), срочный рынок (+36,5% м/м), валютный рынок (+27,5% м/м), денежный рынок (+24,6% м/м), рынок облигаций (+20,9% м/м)

Падение акций Мечела

Бумаги компании оказались под давлением, потеряв во вторник 2,5%. Снижение спровоцировали новости о том, что Газпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы два иска к Мечелу, один из них — на сумму более 11,9 млрд руб.

События сегодня

∙ ВТБ может впервые опубликовать финансовые результаты. В преддверии этого события акции прибавили уже более 10%

∙ Минфин РФ отчитается об оценке отклонения нефтегазовых доходов от плановых в апреле. В зависимости от этих данных будут определяться суммы валютных операций, которые ЦБ РФ проводит в интересах Минфина. Сейчас ежедневно продается юаней на 5,5 млрд руб.

∙ Группа Позитив проведет общее собрание акционеров. В повестке первые итоговые дивиденды за 2022 г. (37,87 руб. или 2,2%). Кроме того, состоится еще и заседание совета директоров компании, но уже по поводу второй части итоговых дивидендов.

Золото подскочило выше $2000

Стоимость тройской унции поднялась до максимумов за последний год. Рост совпал с новостями о том, что мировые ЦБ одиннадцать месяцев подряд наращивают запасы в своих резервах. Вероятность дальнейшего роста драгметалла оценивается как высокая. Возможно движение в сторону $2100-2200, то есть произойдет обновление исторических максимумов. Это позитивно для акций Полюса и Полиметалла.

Дальнейший рост золота — сам по себе может вызывать тревогу у инвесторов, так как драгметалл выступает индикатором неопределенности и общерыночных рисков, в том числе инфляционных.

Трамп — главная тема деловых СМИ

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено обвинение в 34 уголовных преступлениях. Он не признает себя виновным. После оглашения обвинения Трампа отпустили из-под ареста. Это центральная тема в основных деловых СМИ, но влияние на фондовый рынок пока нейтральное. Индекс S&P 500 во вторник снизился на 0,6%.