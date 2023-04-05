Денежно-кредитная политика ФРС на данный момент остается главным фактором, определяющим цену золота. Повышая ставку, ФРС способствует укреплению доллара и, соответственно, снижению долларовой цены золота. Также при росте ставки для инвесторов становятся более привлекательными вложения в долговые инструменты, т.к. растет их доходность, и часть инвесторов перекладывает средства из золота, что тоже давит на цену.

Недавний кризис в банковской сфере способствовал тому, что инвесторы понизили ожидания повышения ставки на 25 б.п. и полностью исключили вероятность повышения на 0.5 п.п. Это привело к росту золота почти до 2000$ за унцию, но закрепиться выше оно не смогло.

Вчера же вышли данные по рынку труда в США, которые оказались хуже прогнозов. Число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн, по сравнению с 10,56 млн в январе. Средние ожидания аналитиков были на уровне 10,4 млн. Так как крепкий рынок труда был одним из основных факторов дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС, слабые статданные повысили вероятность того, что ФРС возьмет паузу в повышении ставок на заседании 3 мая. Это позволило золоту закрепиться выше 2000.

Однако недавнее решение ОПЕК о сокращении добычи нефти и последующий рост цен могут оказать проинфляционное влияние на экономику США, и ФРС продолжит свою политику повышения ставок.

На данный момент инвесторы оценивают вероятность сохранения текущей ставки в 53,9%, а вероятность повышения на 25 б.п. в 46,1%. В случае, если действительно ФРС возьмет паузу в повышении ставок, золото сможет вырасти выше 2100$ унцию.