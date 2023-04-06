В среду, 5 апреля, рубль в очередной раз окрасился в красный цвет. Он несильно пострадал против основным валют, поскольку темпы ослабления рубля замедлились. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,40%, до 79,83 руб., евро/рубль — на 0,56%, до 87,29 руб., юань/рубль — на 0,65%, до 11,57 руб.



Рублевые пары достигли своих целевых уровней, поэтому на валютном рынке усиливаются ожидания коррекционной фазы. Какой она будет, сказать сложно, потому что участников рынка по-прежнему беспокоит снижение экспортных нефтегазовых доходов из-за потолка цен на нефть и санкций, и соответственно неисполнение показателей бюджета, запланированных на 2023 год. Баррель Urals стоит $59,40. Цена подросла, но такой цены недостаточно для устранения дыры в бюджете.



Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,66%, до $84,73. Покупатели не смогли продолжить рост, начавшийся после встречи ОПЕК+, из-за восстановления доллара США. Индекс доллара обновил минимум на 101,09 и затем восстановился до 101,68. Инвесторы нервничают в ожидании отчета о занятости за март, так как данные о вакансиях в частном секторе и активности в секторе услуг не оправдали ожиданий, повысив вероятность рецессии.



Снижение нефтяных котировок сдержал отчет Минэнерго США. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,7 млн баррелей, до 470 млн баррелей (прогноз был —2,3 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 4,2 млн., до 222,6 миллиона, дистиллятов — на 3,6 млн баррелей, до 113,1 млн баррелей. Добыча осталась на уровне 12,2 млн б/с.



В четверг, 6 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $84,35. Поддержка располагается на уровне $83,80. Следим за ней. Продавцы могут сорвать защитные стопы под ней, чтобы перед важным отчетом занять выгодные позиции в районе $82 за баррель. Если торги в четверг завершатся выше уровня $83,80, то остается дожидаться отчета по рынку труда в США, который выйдет 7 апреля в 15:30 МСК.



Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара торгуется на уровне 79,73 руб. Поддержка сдвинулась на 79,40 руб. Как только ее проходим, идем ниже до 79,10 руб. Снижение курса доллара до 79,10 руб. станет первым сигналом готовности продавцов проходить уровень 79 руб., для евро — 86,80 руб.



Индекс Мосбиржи вырос на 0,82%, до 2500,80 п., индекс РТС — на 0,41%, до 987,51 п. Слабость рубля и восстановление цен на нефть после встречи ОПЕК+ толкают индекс Мосбиржи вверх. Индекс еще раз поднялся до уровня 2500 п., который является ключевым сопротивлением. Серьезного отскока от него не наблюдается. Если уровень будет пробит в рамках текущего восходящего тренда, то в моменте можем ждать по акциям ралли на 5-10%. Поскольку рублевые пары достигли целевых уровней, то по рублю и индексу Мосбиржи начинаю рассматривать коррекцию вниз.