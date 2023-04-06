Российский рынок акций не захотел корректироваться на фоне отсутствия каких-либо негативных новостей и вновь вернулся в район отметки 2500 п. В фокусе был обвал акций ВТБ из-за новостей по дивидендам, а также коллективный рост неликвидных акций автопрома. В лидерах роста оказались бумаги СОЛЛЕРСа и КАМАЗа на рекордно высоких для себя оборотах.

В целом рынок сейчас на пограничной территории. Среднесрочный и долгосрочный взгляд положительный, но фактор перегретости и достижения отметки 2500 п. все еще может спровоцировать ускоренный откат вниз при ухудшении внешних факторов. Если предположить, что фон остается относительно стабильным, то индекс будут выдавливать наверх выросшие цены на нефть и слабость рубля.

Акции ВТБ потеряли 7%

Бумаги банка вышли на первое место по оборотам. С одной стороны, опубликованы сильные цифры по чистой прибыли за первые месяцы 2023 г. С другой — менеджмент выразил большое сомнение в том, что ВТБ будет платить дивиденды по итогам 2023 г. Учитывая высокую концентрацию частных инвесторов на нашем рынке, фактор переноса дивидендов на более поздние периоды (вероятно, на лето 2025 г.) перевесил позитив от сильных финансовых результатов банка.

Темпы снижения акций могут достаточно быстро снизиться, но смещение ключевых драйверов вправо будет сдерживать приток инвесторов. Многие могут предпочитать более простой и понятный вариант — акции Сбера.

Ежедневные продажи валюты снизятся

С 7 апреля по 5 мая объем ежедневных операций ЦБ РФ по продаже иностранной валюты снизится с 5,4 до 3,7 млрд руб. Это связано с более низким плановым отклонением нефтегазовых доходов в апреле относительно марта, а также с тем, что в марте Минфин РФ получил в итоге на 39 млрд руб. больше доходов, чем ожидалось ранее.

Таким образом, в апреле масштаб поддержки курса рубля немного снизится. Однако вряд ли это сильно скажется на уже выросшем валютном курсе. Операции ЦБ по продаже валюты составляют лишь 2,1% от совокупного оборота.

Разделение РусГидро

Разрабатывается план разделения РусГидро по видам деятельности: на генерацию и сети, следует из выступления замруководителя ФАС Виталия Королева. После этой новости акции получили сильную поддержку.

Однако позже вечером вышло пояснение ФАС, что речь на самом деле идет не о разделении, о об определении плана мероприятий в отношении сетевых активов компании, которые находятся в составе РусГидро в связи с необходимостью соблюдения закона о несовмещении деятельности по передаче, производству и сбыту электроэнергии. Служба отмечает, что это касается только дочерних и зависимых организаций на территории Дальнего Востока, а не всей РФ.

Исходя из этой информации пока видится, что новость может быть умеренно позитивной лишь на долгосрочном отрезке. Выделение относительно небольшого для РусГидро сегмента не приведет к существенным изменениям в деятельности компании.

Годовая инфляция упала до 3,3%

Росстат сообщил, что за неделю с 28 марта по 3 апреля индекс потребительских цен вырос на 0,13% против 0,05% неделей ранее. Тем не менее в годовом выражении показатель инфляции из-за эффекта высокой базы упал до 3,3%. Это ожидаемое событие. К концу года инфляция будет постепенно расти.

Важное сегодня

∙ Группа Позитив опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 г. и проведет онлайн-мероприятие для инвесторов на своем YouTube-канале. На встрече подведут итоги года и поделятся планами на 2023.

∙ Ozon опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.

Urals пробила потолок

Reuters сообщает со ссылкой на источники в отрасли, что на этой неделе российская нефть Urals превысила потолок цен в $60 за барр. на фоне роста мировых бенчмарков. С одной стороны, это позитив для российских экспортеров, с другой — это усложняет транспортировку грузов, поскольку до сих пор более половины (оценка Bloomberg) танкерного флота по-прежнему покрывается западными страховщиками.

Также сообщается о сужении дисконта российской нефти к Brent в индийских портах. Он сократился до $12-14 с барреля с более ранних $14-17. В китайских портах скидки сократились с $10-11 до $8-9.

Запасы, добыча и резервы

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,7 млн барр., сильнее прогноза (-2,3 млн). Добыча осталась на уровне 12,2 млн б/с. Цены на нефть остаются относительно стабильными.

При этом вновь начались продажи нефти из стратегических резервов США (SPR). За неделю было продано 404 тыс. барр. Резервы упали до нового исторического минимума (371,1 млн барр.). Всего в апреле-июне планируется реализовать 26 млн барр. Влияние этого фактора на динамику нефтяных цен лишь умеренно негативное.