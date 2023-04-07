Рубль — центральная тема

Накануне курс доллара впервые за год поднялся к 81,5, а юань — до 11,8. Ослабление рубля идет в рамках устойчивого тренда без выраженных откатов. Фактор восстановления цен на нефть игнорируется.

Накануне Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне отметил, что курс рубля зависит от торгового баланса, и сейчас мы видим рост цен на российские энергоносители, поэтому приток валюты станет больше. Это будет влиять на укрепление рубля — курс будет иметь тенденцию к укреплению, полагает министр.

Акции экспортеров в центре внимания

На фоне слабости рубля лучше рынка могут выглядеть акции экспортеров. При этом можно ставить не просто на компании, у кого наиболее высокая доля экспорта в выручке, а на эмитентов, у которых также есть в целом фундаментальная недооценка и без фактора девальвации рубля. Например, позитивный взгляд сейчас по ЛУКОЙЛу, Татнефти, Северстали, ММК, Мечелу.

Слишком много Сбера

Мосбиржа рассказала о структуре портфеля из топ-10 удерживаемых российскими частными инвесторами бумаг. Доля Сбера выросла до 40,4%. Относительно февраля рост составил 4,9 п.п. При этом доля всех остальных 8 бумаг за месяц снизилась, особенно у Газпрома (-1,3 п.п.) и Норникеля (-1 п.п.).

Рекордно высокая доля Сбера делает эти бумаги уязвимыми к негативным новостям. Высокая концентрация частных инвесторов вкупе с прошедшей волной роста могут предполагать повышенную волатильность при появлении рыночного негатива (общие факторы, геополитика и пр.). Этот момент стоит учитывать при работе с бумагами.

Отчет Позитива и дивиденды

Компания опубликовала ожидаемо сильный финансовый отчет за 2022 г. Выручка выросла на 95%, показатель EBITDA — в 2,3 раза, а чистая прибыль — более чем в 3 раза.

Вчера акционерами была одобрена первая часть дивидендов за 2022 г. — 37,87 руб. Кроме того, совет директоров рекомендовал выплатить в мае еще и вторую часть в размере 18,94 руб. В сумме дивидендная доходность по двум выплатам составляет 3,3%. По сравнению с другими компаниями цифра может показаться невысокой, однако это нормально, учитывая стремительную скорость роста бизнеса.

Выходной день в США

Американский рынок акций завершал сессию вторника нейтрально. Индекс S&P 500 прибавил лишь 0,3%. Обороты торгов были в 2,5 раза ниже средних значений для последнего месяца.

Сегодня на фоне Страстной пятницы торги не проходят в США, Гонконге, Великобритании и других странах. Не торгуются фьючерсы на многие сырьевые товары, так что общий фон будет спокойным. Из важных событий можно выделить лишь блок статистики с рынка труда в США (безработица и nonfarm payrolls) в 15:30 МСК.