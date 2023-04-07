За неделю индекс МосБиржи прибавляет более 2%.

Рост в основном обеспечен позитивной динамикой сектора Нефти и газа. Драйвером на этой неделе стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки до конца 2023 года. Из крупных игроков хорошо смотрелся Сургутнефтегаз, который вдвойне выигрывает от роста стоимости нефти и за счет обесценения рубля из-за большого размера «кубышки».

Лукойл отчитался по РСБУ за 2022. Выручка прибавила 20% до 2874 млрд руб., чистая прибыль +24% до 790 млрд руб. Денежный поток оказался на уровне 266,7 млрд руб., что позволяет рассчитывать на дополнительные дивиденды после публикации отчетности МСФО.

Татнефть планирует крупное приобретение на рынке Турции. Компания приобретает 100% турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit, сумма сделки оценивается в $320 млн. Сеть компании насчитывает 570 заправок.

Газпром пытался расти на новости о возобновлении контрактов немецких страховых компаний Allianz Munich Re по газопроводу «Северный поток». Заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что он не разделяет оптимизма в отношении перспектив возобновления поставок по СП охладили настроения инвесторов в тот же день.

Сектор финансов показал снижение на публикации результатов ВТБ по МФСО. За прошлый год банк получил убыток в 613 млрд руб. Однако 2023 год для банка обещает быть рекордно прибыльным. По заявлениям менеджмента прибыль будет направлена на погашение субординированных облигаций, соответственно, дивидендов по итогу года не предвидится. Инвесторы фиксировали позиции.

Доналоговый убыток в 960 млрд руб. сложился из 300 млрд открытой валютной позиции и неденежного укрепления рубля. Отчуждение дочерних предприятий принесло 229 млрд убытка, расходы на резервы составили 344 млрд руб. Для компании 2023 год обещает быть рекордно прибыльным. По заявлениям менеджмента прибыль отправится в погашение субординированных облигаций, по которым банк не платит с декабря 2022, следственно дивидендов по итогу года не предвидится. Инвесторы фиксировали позиции.