В понедельник, 10 апреля, торги на локальном валютном рынке завершились смешанными колебаниями курса рубля. Озвученные мнения представителей Минфина относительно избыточных рыночных реакций на время остановили падение отечественной валюты, но ближе к закрытию торгов рубль снова оказался под давлением. По итогам дня пара доллар/рубль выросла на 0,60%, до 81,61, евро/рубль отступила на 0,07%, до 88,85, юань/рубль поднялась на 0,31%, до 11,8490.

Определенную поддержку рублю внутри сессии оказали замечания властей относительно преувеличенных реакций на информацию о выходе иностранных компаний из состава российских активов.

Во вторник, 11 апреля, торги на Мосбирже открылись снижением рубля. Курс доллара укрепился до 81,81 руб., курс евро поднялся до 89,20 руб., курс юаня — до 11,8570 руб.

Последние сигналы со стороны Минфина и Центробанка — сначала о преувеличенной значимости распродаж долей иностранного бизнеса, а затем о расширении валютной выручки экспортеров за март, должны как минимум стабилизировать положение российской валюты. Если отставить в сторону эмоциональную составляющую, рубль двигают вниз именно негативные ожидания по поводу дефицита бюджета РФ. Если история с этой стороны выровняется, курс получит поддержку. Нефть сегодня продолжит торговаться в пределах $84 — $86 за баррель Brent.

Доллар США во вторник будет торговаться в пределах 81,30-82,30 руб., евро — 88,50-90,00 руб.

Российский фондовый рынок во вторник может продолжить обновлять годовые максимумы. Индекс МосБиржи проследует в диапазоне 2530-2570 пунктов. Индекс РТС останется в коридоре 970-1000 пунктов.