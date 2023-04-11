На российском рынке акций уже стало традицией начинать неделю с роста. Очередной понедельник стартовал с уверенного подъема индекса МосБиржи. Он прибавил 1,8%, а обороты торгов подскочили почти в два раза относительно пятницы (до 58,7 млрд руб.).

Индекс МосБиржи поднялся к 2560 п. и завершал день вблизи годовых максимумов. Закрытие дня было на пиковых значениях сессии, что обычно указывает на незавершенность волны роста.

Внешний фон остается относительно стабильным, в том числе динамика нефти. Российскому рынку акций этого оказывается достаточно для продолжения трендового роста. Кроме того, фактор относительной слабости рубля также поддерживает котировки многих бумаг экспортеров и сырьевиков.

Новый максимум в Сбербанке

После нескольких дней передышки акции банка возобновили трендовое движение наверх и переписали годовые максимумы, выйдя к 222 руб.

Сбер сегодня опубликует финансовые результаты по итогам марта. В случае сохранения тенденции прошлых месяцев по чистой прибыли на уровне 100+ млрд руб. бумаги могут получить локальную поддержку.

Отчет Системы

АФК Система опубликовала отчет за 2022 г. по МСФО. Выручка оказалась чуть лучше ожиданий. При этом долг на корпоративном центре за IV квартал вырос с 229,5 до 245,2 млрд руб. В этой ситуации высоких дивидендов от эмитента ждать сложно.

Рубль может укрепиться

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что ослабление курса — это результат того, что сейчас проходится нижняя точка по поступлению экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Он добавил, что "дальше динамика будет более гладкой".

Как рассказал Заботкин, экспортная выручка следует за объемами и ценой продаж с некоторой задержкой. "Мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов", — объяснил он.

Инвесторы выходят из замещающих облигаций

Распродажа замещающих облигаций в понедельник продолжилась. Почти вся кривая доходности долларовых бумаг Газпром капитала поднялась выше 8% годовых. Главным образом снижение происходит на фоне выхода инвесторов из бумаг из-за уже выросшего курса валют против рубля, а также из-за ожиданий навеса предложения новых замещающих выпусков на Московской бирже в течение этого года.

Спокойный старт недели в США

Американский рынок акций после длинных выходных начал неделю нейтрально. Ключевые индексы показали околонулевую динамику. Лучше рынка выглядели промышленные и сырьевые компании.

Во вторник нейтральная динамика может сохраниться. В фокусе инвесторов на этой неделе статистика по инфляции в среду, а также начало сезона отчетов в пятницу.

Насыщенная нефтяная неделя

Сегодня ожидается публикация ежемесячного отчета по рынку нефти от Минэнерго США (EIA).

В четверг месячный релиз представит ОПЕК, а в пятницу — Международное энергетическое агентство (МЭА). В фокусе оценка баланса на нефтяном рынке во II полугодии 2023 г. в свете недавнего решения о сокращении добычи от стран ОПЕК+.