В среду, 12 апреля, торги на локальном валютном рынке для рубля завершились смешанными колебаниями. В целом, внутри дня инвесторы, как обычно в последнее время, работали против российской валюты, но к завершению сессии настроения немного улучшились. Отчет Росстата по инфляции, которая в марте упала до минимума с июля 2020 года, рубль оставил без внимания. По итогам дня пара доллар/рубль понизилась на 0,02%, до 81,95, евро/рубль — выросла на 0,46% до 89,99, юань/рубль — сократилась на 0,20%, до 11,8850.

Нефть остается дорогой и сохраняет настрой на дальнейшее повышение. Фактически, весь фундаментальный фон сейчас складывается в пользу "быков": сокращение ОПЕК+ квот на добычу накладывается на опасения по поводу дальнейшего спроса на энергоносители. Это позволяет рассчитывать на атаку $90 по баррелю Brent.

В четверг, 13 апреля, торги на Мосбирже открылись для рубля продолжением снижения, но затем рынок потерял ориентир и вернулся к смешанным движениям. Курс доллара укрепился до 82,01 руб., курс евро — понизился до 89,91 руб., курс юаня — сократился до 11,8980 руб.

Итак, статистика по российской инфляции вышла впечатляющей. В годовом сопоставлении по итогам марта индекс потребительских цен упал до 3,51% против значения в 10,99% в феврале. Текущие цифры — минимальные с июля 2020 года. В месячном исчислении инфляция расширилась на 0,37% после подъема в феврале на 0,46%. Мартовская инфляция снизилась в большинстве мировых стран, что может быть связано с сокращением давления со стороны продовольственного компонента, а также с эффектом высокой базы прошлого года. Для рубля это нейтральный сигнал, поскольку прогнозы относительно дальнейшего развития событий в данном случае скорее минорны.

Доллар США в четверг будет двигаться в коридоре 81,50-82,50 руб., евро — 89,50-90,50 руб.

Российский фондовый рынок нуждается в хороших новостях, чтобы продолжить восхождение. После энергичного вторника внутридневная волатильность в среду сократилась, что отразилось на снижении торговых объемов. Есть вероятность, что показатели будут невысокими и сегодня. Сегодня нефть, вполне вероятно, будет торговаться в диапазоне $86 — $88 за баррель Brent. Индекс МосБиржи будет следовать в рамках 2510-255 пунктов. Индекс РТС останется в пределах 955-985 пунктов.