Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные.

В Азии ведущие площадки теряют до 0,5%. Исключение составляет рынок Японии, подтягивающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после некоторого снижения днем ранее, прошедшего несмотря на хорошие данные по инфляции в США, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром перешел в коррекцию после уверенного роста в среду, теряя 0,5% и торгуясь в районе 86,9 доллара за баррель.

По итогам среды индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 2 538 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток продолжения роста нашего рынка, чему способствует существенное улучшение ситуации в ценах на нефть днем ранее. При этом с технической точки зрения на графике индекса Мосбиржи появился сигнал к продолжению коррекции — рынок ушел под тренд ускорения, берущий начало от 16 марта. Подтверждением данного сигнала может стать отступление индекса Мосбиржи под минимумы вторника, а ближайшей целью снижения в этом случае станет район 2 490 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 82, 90 и 11,89 рубля соответственно.

В ходе сессии ожидаем попыток перехода рубля к укреплению. Инвесторы будут учитывать вчерашний уверенный рост цен на нефть, а также приближение старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, которые уже на следующей неделе увеличат предложение иностранной валюты на рынке. В этом случае пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить в район 81,5 — 81,7 рубля.