Откат вторника в среду не получил продолжения. Большинство голубых фишек завершали сессию в плюсе. Индекс МосБиржи прибавил 0,5%. При этом амплитуда колебаний и объемы торгов резко снизились. Оборот упал в два раза до 42 млрд руб.

Фактор высоких цен на нефть и ряд сырьевых товаров вкупе с относительно слабым рублем по-прежнему оказывают сильную поддержку нашему рынку. Среднесрочный восходящий тренд по индексу МосБиржи сохраняется.

Инфляция уже ниже 3%

Из-за эффекта высокой базы прошлого года инфляция к 10 марта в России снизилась до 2,8%. Это ожидаемое событие. Более того, в годовом выражении в апреле индекс потребительских цен может опуститься еще ниже. С мая-июня начнется постепенный рост.

Реакция на дивиденды Совкомфлота

Совет директоров рекомендовал дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Это 4,29 руб. или 6,6% по текущим котировкам. Акции отреагировали снижением на 5%.

Дивиденды оказались ожидаемыми, но у участников рынка после примера Сбербанка сложились завышенные ожидания по выплатам от госкомпаний. Поэтому есть риск, что в будущем при утверждении выплат на уровне 50% прибыли других компаний с госучастием их акции также будут под давлением. В частности, базовая рекомендация в 50% предположительно может быть негативно воспринята акциями Роснефти, Газпром нефти, Ростелекома, ОГК-2, МосЭнерго.

Взлет ВСМПО-АВИСМА

Бумаги прибавили на рекордном обороте 37%. Важных корпоративных новостей не появлялось. Достигнуты исторические максимумы. Капитализация превысила 700 млрд руб.

ВСМПО — очень большая компания по сравнению с другими представителями третьего эшелона, в акциях которых были аналогичные безосновательные всплески. Ранее эмитент проводил байбэк, который существенно снизил free-float, сделав акции уязвимыми к подобным спекуляциям. Текущая оценка ВСМПО-АВИСМА очень высокая и выглядит непривлекательно.

ТМК может быть в лидерах

В среду после закрытия торгов компания выпустила сообщение о назначении на 20 апреля заседания совета директоров по дивидендам. Учитывая прошлые позитивные сюрпризы от ТМК, сегодня акции должны быть лучше рынка. В прошлом году двумя выплатами компания заплатила примерно 16,5% по текущим ценам.

Инфляция в США и протоколы ФРС

Индекс потребительских цен в (CPI) в марте снизил темпы роста до 5%, тогда как консенсус предполагал 5,2%. Это минимум с мая 2021 г. В то же время базовая инфляция ожидаемо выросла до 5,6%. В месячном выражении рост CPI замедлился до минимальных 0,1%, что также ниже ожидаемых 0,2%.

Первой реакцией фондовых площадок был уверенный рост, ведь замедление инфляции предполагает более мягкую политику ФРС. Уже на следующем заседании может быть достигнут пик по ключевой ставке. Тем не менее оптимизма хватила ненадолго. В преддверии начала сезона отчетов, от которого ждут падения прибылей американских компаний, участники рынка предпочли зафиксировать позиции. Кроме того, опубликованные накануне протоколы ФРС указывают на то, что регулятор с высокой вероятностью ждет рецессию в 2023 г., в том числе по причине банковского кризиса.

Двойная вершина на S&P 500

В итоге несмотря на позитивный релиз по инфляции индекс S&P 500 в среду все равно ушел в минус, потеряв 0,4%. На графике формируется классическая разворотная фигура "двойная вершина" с пиком около 4130-4140 п. При спуске ниже 4070 п. она раскроется вниз и возможно спекулятивной ускорение распродаж, учитывая очевидность для всех указанной формации.

Рост нефти

Фьючерсы Brent прибавили 2% и поднялись выше $87. Более низкий индекс потребительских цен в США вызвал сомнения в том, что ФРС вообще повысит ставки в следующем месяце, а это позитив для commodities.

Подъем нефти ускорился после статистики от Минэнерго США. Запасы в США выросли на 0,6 млн баррелей, однако в это же время стратегические запасы (SPR) упали на 1,6 млн баррелей — до нового минимума. Таким образом, без учета выпуска из SPR запасы продолжают снижаться, указывая на низкую насыщенность рынка. Кроме того, поддержку сырьевым товарам оказывает снижение индекса доллара.