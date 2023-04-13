Нефть метит "в яблочко"
Утвержденное в начале апреля решение ряда стран-участниц соглашения ОПЕК+, а именно Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом, Оманом и Алжиром решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти относительно уровней добычи, согласованных в октябре 2022 года стало сюрпризом для рынка, вернув котировки нефти марки Brent в диапазон $85-$87 за баррель в начале апреля. Совокупное сокращение уровня дневной добычи нефти этими странами составит 1.137 млн б/с, из которых 500 тыс. б/с будет обеспечено за счет снижения добычи нефти крупнейшим производителем нефти среди стран ОПЕК — Саудовской Аравией. Эти ограничения будут действовать до конца 2023 года.
Россия, ранее объявившая о добровольном сокращении добычи нефти в марте — июне 2023 года на 0.5 млн б/с относительно среднего показателя в феврале, заявила о том, что срок действия данного решения продлевается до конца 2023 года.
В долгосрочной перспективе данное решение выглядит логичным, помогая участвующим в соглашении странам превентивно вернуть мировой рынок нефти в состояние умеренного дефицита даже в при реализации сценария рецессии США и странах ЕС, а также меньших относительно текущих ожиданий темпов роста экономики Китая в 1П2023 после полной отмены карантинных ограничений по COVID-19. Следующая порция статистики по объемам импорта нефти Поднебесной по итогам марта должна быть опубликована 15-16 апреля.
В дополнение к этому стоит отметить продолжающееся снижение стратегических запасов нефти в США. По последним данным этот показатель снизился до минимальных уровней с 1983 года, создавая дополнительную поддержку нефтяным котировкам.
Успешная реализация планов по снижению добычи нефти странами ОПЕК+ создают, на наш взгляд, благоприятные условия для возращения цен на нефть марки Brent выше уровня в $100 за баррель во втором полугодье 2023 года, смещая текущий консенсус-прогноз по средней стоимости барреля Brent от профильных аналитиков существенно выше диапазона в $93 — $97 за баррель нефти марки Brent.
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